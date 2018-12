Carrièreswitch naar de ict: ‘Mijn salaris verdubbelde binnen een jaar’

Was: Kozijnzetter

Is: Support Specialist bij PEAK-IT



,,Na dertig of veertig keer solliciteren was ik er wel klaar mee. Dan maar geen baan in de ict, ondanks mijn programmeursdiploma. Ik had een gezin te onderhouden, dus moest snel een baan hebben. Via een vriend kon ik aan de slag als kozijnzetter. Dat heb ik drie jaar volgehouden.



Waar ben ik mee bezig, dacht ik toen ik een halfjaar terug met een acute knieontsteking in het ziekenhuis lag. Ik miste computers en het samenwerken met mensen. Ik solliciteerde tussen de operaties door. De toegenomen vraag naar ict’ers werkte in mijn voordeel, ondanks het gat in mijn cv. Al snel nodigde PEAK-IT mij uit. Ik liep nog op krukken, maar gooide ze voor mijn gesprek aan de kant. Zo graag wilde ik dit.



Ik implementeer nu een nieuw belsysteem bij de klant. Dat is complexer dan je denkt; uiteindelijk draait het om mensen meekrijgen in veranderingen. Zeker 40-plussers raken snel gestrest door veranderingen, die stel ik graag gerust. Fulltime programmeren wil ik allang niet meer, daarvoor vind ik mensenwerk te leuk.’’