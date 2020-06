Cateraar Daan leent zijn personeel uit: de een brengt bloemen rond, de ander zwoegt in de bouw

Joris Nieuwkoop sjouwt door het magazijn van Mandemakers Keukens. Hij werkt het zweet op zijn rug. ,,Ik word hier zo slank als een den. Want ik loop wel 24 kilometer per dag door het magazijn om orders te pikken. Als er schade is aan een deurtje van een keukenkastje, dan regel ik een nieuwe. Prima zo. Maar ik hoop wel dat we straks gewoon weer hier bij Daan kunnen werken. Want een magazijn, dat is niet zo mijn ding.”