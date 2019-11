Centralist Stephan (28): ‘Sommige mensen denken dat ik heel de dag films zit te kijken’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: centralist meldkamer namens G4S bij de TU Delft, Stephan Tenders (28).

Hoe zou je je functie omschrijven?

,,Als centralist ben je het centrale meldpunt voor alles wat er gebeurt in en rondom de gebouwen. Alle meldingen van iedereen die in het gebouw werkt, van studenten of van mensen die buiten het gebouw ons nummer hebben zien hangen, komen bij een centralist binnen. Jij zorgt er vervolgens voor dat de juiste mensen op de hoogte worden gebracht.”

Kun je een voorbeeld geven?

,,Bij melding van een inbraak zorg ik ervoor dat de juiste collega’s er meteen op afgestuurd worden en dat de politie wordt gebeld als dat nodig is.”

Ben je dan een soort telefonist?

,,Het is wel waar dat de meeste meldingen via de telefoon binnenkomen, hoewel het tegenwoordig ook vaak via een computerscherm met pop-upjes loopt. Maar als centralist hang je inderdaad vaak aan de telefoon. Uiteindelijk is het natuurlijk veel meer dan alleen telefoneren, je bent echt de spin in het web. Als ik een melding niet oppak, gebeurt er niets.”

Wat is het spannendste dat je tot nu toe hebt meegemaakt?

,,Dat is denk ik wel een geklapte waterleiding. Het gaf echt een rommeltje, op meerdere etages lag water. Toen moest ik ervoor zorgen dat de juiste mensen ter plaatse kwamen, zoals de schoonmakers en de onderhoudsmedewerkers. Had ik niets gedaan? Dan zou het nu nog steeds lekken.”

Wat vind je het lastigst aan je functie?

,,Als er overlast is, bel ik de beveiligers om een kijkje te gaan nemen. Op basis van hun waarneming beslis ik of de politie gebeld moet worden of niet. Ik moet dus aan de hand van een omschrijving van iemand anders inschatten hoe ernstig de situatie is.”

Schat je het weleens verkeerd in?

,,Soms is het wel lastig ja. Wanneer iemand lange tijd voor het pand in een stilstaande auto zit, kun je je afvragen of er iets aan de hand is. Je kunt namelijk ook denken: diegene zit gewoon te bellen.”

Heb je het idee dat men een verkeerd beeld heeft van je functie?

,,Sommige mensen denken dat ik heel de dag films zit te kijken achter mijn bureau. Dan zeg ik: nou, kom maar eens kijken wat ik op een dag allemaal doe.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Dat het zo breed is. Het kan om een student in nood gaan, iemand die in zijn vinger heeft gesneden of een brand. Die afwisseling vind ik erg leuk. Het is niet alleen een kwestie van het gebouw openen en sluiten. Ook het contact met allerlei soorten mensen maakt het werk interessant. Het ene moment belt er een dakloze aan die naar binnen wil. Die moet je ook netjes te woord staan. Het andere moment krijg je de decaan van de TU Delft aan de lijn met een vraag.”

Zijn er ook dagen waarop het werk je zwaar valt?

,,Eigenlijk niet, daar ben ik te nuchter voor. Ik ga altijd meteen door met de volgende melding en sta niet lang stil bij de dingen die gebeurd zijn. Als ik na een ongeval te maken krijg met iemand die in paniek is omdat diegene zijn zoon of dochter kwijt is, moet ik daar natuurlijk wel alle aandacht voor hebben.”

Hoe is de sfeer tussen de centralisten?

,,De sfeer onderling is erg gezellig. Iedereen kan het met elkaar vinden en we steunen elkaar goed. Ook wordt er genoeg gelachen om het serieuze randje van het werk af te halen. Het is goed om af en toe te ontnuchteren.”

Wil je dit tot je pensioen blijven doen?

,,Ik weet in ieder geval dat ik nog meer wil bereiken. Ooit ben ik hier als stagiair begonnen en inmiddels groepsleider. Maar ik ben er nog niet. Wat ik precies wil, daar heb ik nog geen ideeën over. Het is een beetje schommelen tussen wat ik wil en waar mijn kansen liggen.”

En de laatste vraag: hoe smaakt de koffie?

,,Dan moet ik je teleurstellen: ik lust geen koffie. Wat dat betreft ben ik geen echte beveiliger.”

