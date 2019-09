CEO worden zonder diploma? Makkie, denkt helft van de jongeren

Een universitair diploma helpt je wel aan een baan, maar om echt door te stoten naar de top van een bedrijf is méér nodig. Daar is de jeugd het roerend over eens, zo blijkt uit een internationale enquête onder 5000 jongeren tussen 18 en 25 jaar door HR-dienstverlener The Adecco Group, meldt Het Laatste Nieuws. Alle respondenten hebben de ambitie om later een leidinggevende positie te bekleden. Liefst 94 procent van hen gelooft niet dat een universitaire opleiding de beste weg is naar zo’n topbaan. Tegen 2050 is een opleiding in het hoger onderwijs zelfs geen vereiste meer om CEO te worden, meent iets meer dan de helft (51 procent).



Wat dan wel nodig is? Volgens zeven op de tien zijn sociale en emotionele vaardigheden doorslaggevend. Een groep mensen succesvol kunnen leiden en motiveren is voor een CEO belangrijker dan pakweg economische kennis, zo menen de ondervraagden. Een bedrijfsleider moet verder ook beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een stevige portie creativiteit, eerder dan een diploma.