Chocola proeven zoveel als je wil? Deze fabriek zoekt een kwaliteitsmanager

Enorme zoetekauw en krijg je nooit genoeg van chocola? Dan is dit een baan voor jou. Steenland Chocolate in Gouda zoekt een kwaliteitsmanager die ongestoord mag proeven. Vereiste? Je moet wel van chocola houden.

Wat houdt de functie in?

Steenland Chocolate maakt verschillende chocoladeproducten, waaronder veel chocolademunten. De kwaliteitsmanager onderhoudt contacten met klanten over de hele wereld. ,,Voedselveiligheid wordt steeds belangrijker gevonden”, zegt Eric Gilhuijs. Hij is - let op - Quality Hygiene Safety en Environment-manager en de toekomstige kwaliteitsmanager zal samen met hem een team vormen. ,,We krijgen veel vragen op het gebied van kwaliteit. Daar moeten we antwoord op geven door bijvoorbeeld analyses of het afnemen van monsters. De uitslagen communiceren we weer naar de klant.”

Ook heb je als kwaliteitsmanager te maken met de mensen in de productie. ,,Je maakt trainingsmateriaal en geeft de trainingen.” Volgens Gilhuijs is het contact met alle verschillende lagen binnen het bedrijf het leukste aan deze functie. ,,Het is een relatief klein bedrijf met 59 vaste mensen. Iedereen kent iedereen. Ik kan zo bij de directeur naar binnen lopen als ik vragen heb. Dat is heel prettig. Ik werk hier al dertig jaar. Als ik het niet naar m’n zin zou hebben, zou ik allang weg zijn”, lacht hij.

Quote Af en toe doen we smaaktestjes met een nieuwe receptuur om te kijken welke we het lekkerst vinden Eric Gilhuijs, Steenland Chocolate

Wat voor iemand zoeken ze?

Je moet een afgeronde hbo-opleiding levensmiddelentechnologie of iets vergelijkbaars bezitten en goed zijn in je talen zijn om het contact met de internationale klanten te onderhouden. Daarnaast is het prettig als je op de hoogte bent van de internationale kwaliteitseisen óf als je weet hoe je dat kunt vinden. Verder is het volgens Gilhuijs belangrijk dat je van chocola houdt en liefde hebt voor het kwaliteitsvak. Hoe blijkt dat dan? ,,Je moet het leuk vinden om dingen beter te maken en na te denken over kwaliteitsprocessen”, zegt hij. De mensen op de vloer willen graag veel productie maken, maar als manager vind je het belangrijk dat het van goede kwaliteit is en het er mooi uitziet.

,,Af en toe doen we smaaktestjes met een nieuwe receptuur om te kijken welke we het lekkerst vinden", gaat Gilhuijs verder. Dus, je moet wel van chocola houden. Af en toe wat snoepen? ,,Dat mag zoveel als je wil, maar je moet het wel helemaal opeten", lacht Gilhuijs. Een stukje afbijten en het restant weer terugleggen, mag natuurlijk niet.

Wat krijg je daarvoor?

Afhankelijk van je kennis en ervaring verdien je als kwaliteitsmanager tussen de 35.000 en 50.000 euro bruto per jaar. De primaire en secundaire voorwaarden zijn gebaseerd op de ‘zoetwaren-cao’.

Nog andere bijzonderheden?

Gemiddeld maakt het bedrijf zo’n vijftig tot zestig ton chocola per dag, zegt Gilhuijs. En het zwaartepunt van de productie ligt in de maanden mei, juni en juli. Steenland Chocolate is namelijk een seizoensbedrijf en in die periode worden de voorraden opgebouwd voor de feestdagen. Dus: hoe eerder er een kandidaat gevonden is, hoe beter!