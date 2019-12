Chris (30) ruimt op na brand of waterschade: ‘Met dit werk kan ik mensen een beetje hoop teruggeven’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Chris Esser (30) is medewerker reconditionering bij BELFOR in Weesp

Even voor we het over je werk hebben: Belfor, dat is toch dat bedrijf waarvan de CEO meer dan 9000 verjaardagskaartjes per jaar schrijft voor z’n werknemers?

Ja, dat klopt. De CEO zit in Amerika maar stuurt ook wel eens een kaartje naar onze vestiging. Leuk dat hij dat doet. Hij komt ook weleens naar Europa, misschien dat ik hem ooit nog eens ontmoet.’’

Wat doe je als medewerker reconditionering?

,,Ik maak plekken schoon na calamiteiten, bijvoorbeeld als er brand is geweest of als er waterschade is. In overleg met de gedupeerde, de expert en verzekeraar zetten we onze werkzaamheden in gang. Daarna kijken we gezamenlijk welke vervolgstappen nodig zijn.’’

Plekken waar brand is geweest… Is dat niet gevaarlijk met bepaalde stoffen die vrijkomen?

,,Nee, in principe niet, wij komen pas ons werk doen nadat de plek vrij is gegeven door de brandweer. Die kijkt of er bijvoorbeeld geen asbest aanwezig is. Soms luchten we het gebouw nog een bepaalde periode voor de zekerheid.’’

Is het vies werk?

,,Met schone handen kom ik niet vaak thuis. Roet na een brand gaat overal zitten, en als er een rioolpijp is gesprongen wil je helemaal niet weten wat je tegenkomt. Maar we hebben beschermende kleding als dat nodig is. Ik ben er na al die jaren wel aan gewend.’’

Wat is de grootste troep die je op hebt moeten ruimen?

,,Dat zou ik zo snel niet weten. Ik werk hier nu 7,5 jaar, dan maak je veel mee. Maar vorig jaar moesten we naar een winkelcentrum in Alkmaar, dat is me goed bijgebleven. Met Nieuwjaarsnacht was daar een grote brand geweest. Vier, vijf panden waren helemaal weg. Je keek een groot gat in, net of er een vliegtuig een bom op had gegooid, vreselijk.’’

Moet je vaak uitleggen wat voor werk je doet?

,,Ja, de meeste mensen kennen het beroep niet. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord voor ik het werk ging doen. Er is ook niet echt een vooropleiding voor. Ik werd aangenomen via het uitzendbureau en werd daarna opgeleid door het bedrijf. Dan leer je iedere dag terwijl je werkt. Daarnaast heb ik enkele trainingen gevolgd.’’

Wat moet je allemaal leren om medewerker reconditionering te worden?

,,Vooral hoe je verschillende soorten materialen het best schoonmaakt na brand of lekkage. Maar dat is alleen de theorie. In de praktijk is de situatie die je aantreft en de schade nooit hetzelfde. Je leert het meeste terwijl je het werk doet.’’

Wat vind je het leukste aan je baan?

,,Dat ik mensen kan helpen. Na een calamiteit zijn ze veelal alles kwijt en hun leven staat op z’n kop. Ze hebben geen huis meer, of geen zaak, en weten niet waar ze moeten beginnen om dat op te lossen. Wij hebben dit eerder meegemaakt en weten wat er moet gebeuren. Ook na erge schade kan er bovendien nog veel schoongemaakt of hersteld worden. Met dit werk kan je als het ware mensen een beetje hoop teruggeven in hun leven. Dat mag ik dagelijks doen.’’

En wat is het minst leuk?

,,We maken het gelukkig niet vaak mee, maar soms zijn er bij een calamiteit slachtoffers gevallen. Ik heb weleens de kamer van een overleden zoon moeten opruimen met de moeder naast me om te kijken welke spulletjes ze kon behouden. Dat is verschrikkelijk.’’

Ben je nu je dit werk doet zelf voorzichtiger geworden?

,,Ik ben me er wel meer van bewust wat mogelijke risico’s zijn. Ik ben niet bang dat er iets gebeurt, maar ik let onbewust wel meer op, denk ik. Als ik bijvoorbeeld ergens kom en ik zie zo’n hete halogeenlamp vlak naast een gordijn staan, dan raad ik ze wel aan om dat ding een stukje op te schuiven.’’

Welke eigenschappen moet je voor deze baan in huis hebben?

,,Je moet je ten eerste in kunnen leven in anderen. Als mensen zoiets overkomt, is het logisch dat ze emotioneel kunnen reageren. Je moet daar begrip voor kunnen tonen. En een 9-tot-5-mentaliteit moet je in ieder geval niet hebben. Soms werken we in diensten 24 uur door om schade zo snel mogelijk te herstellen. Dan werk je ook wel een ’s avond of in het weekend. Sowieso beginnen we iedere ochtend om kwart voor zeven op kantoor – dan zijn we de files voor als we daarna op pad gaan.’’

Vroeg, zeg. Jullie zullen flink wat koffie nodig hebben. Is die een beetje te drinken bij jullie?

,,Ja, het is vroeg, dan heb je goede koffie wel nodig. De koffie die we hier hebben is absoluut goed te drinken. Voor ik deze baan had dronk ik nooit koffie, maar met dat vroege opstaan elke dag ben ik er toch maar aan begonnen.’’

