CNV: laat vrachtwagenchauffeurs overnachten in hotel

Wegrestau­rants balen enorm van sluiting horeca: ‘Dit is geen zuipcafé, dit is noodzake­lijk’

20 oktober Met je nasi boven het stuur: zo ziet het diner van vrachtwagenchauffeurs in Nederland er voorlopig nog wel even uit. Want in een restaurant eten, dat mogen ook zij komende tijd niet. We nemen een kijkje bij wegrestaurant Napoleon in Hank. ,,Ik moet de truckers nu noodgedwongen in de kou laten wachten.”