CNV: Veel meer bedrijfsongevallen door risicovol werk

De cijfers uit het onderzoek zijn volgens scheidend CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden veel dramatischer dan de cijfers die de Inspectie SZW jaarlijks rapporteert. De inspectie rapporteerde over 2018 in totaal 4368 ongelukken op de werkvloer, ruim 900 meer dan in 2014. Ook het aantal bedrijfsongevallen met dodelijke afloop nam in die periode volgens de inspectie toe, van 54 naar 71 slachtoffers.



Uitgaand van 2 miljoen mensen die in Nederland in een gevaarlijk beroep werken moeten de echte aantallen ongelukken veel hoger liggen, stelt Van Wijngaarden, die de inspectiecijfers ‘het topje van de ijsberg’ noemt. ,,De 25 procent bedrijfsongevallen uit ons onderzoek zijn omgerekend 500.000 mensen. We vermoeden dat werkgevers vaak geen melding doen van bedrijfsongevallen en de veiligheid op de werkplek vaak met voeten wordt getreden”, stelt hij.