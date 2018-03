Cocktails mixen aan het strand? Deze beachclub zoekt bartenders

Wat houdt de functie in?

,,Je bent het visitekaartje van de bar’’, valt in de vacature te lezen. ,,Je maakt de beste cappuccino's, de lekkerste cocktails en geeft advies over de verschillende wijnen of gedestilleerde dranken. Je maakt een praatje met de aanwezige gasten en verwelkomt de nieuwkomers.’’

,,Je komt te werken op een unieke locatie, pal aan het strand. De club heeft een eigen zwembad, dat is wel bijzonder’’, zegt recruiter Laura Vontsteen van horecabedrijf Vermaat, uitbater van de beachclub.

Wat voor iemand zoeken ze?

Iemand met algemene horeca-ervaring. ,,Of het nou iemand van 20 of 40 jaar is, dat maakt niet uit. Het is wel handig als je al een biertje kan tappen, weet hoe de koffieautomaat werkt en verstand hebt van verschillende dranken, maar het hoeft niet. Een hoop valt te leren.’’ Belangrijk is dat je presteert onder druk. ,, Op een mooie stranddag zit het vol. Dan is het hollen of stilstaan. Je werkt dan niet alleen achter de bar, maar moet ook bijspringen bij andere zaken.’’

Wat krijg je daarvoor?

,,Een salaris conform de cao.’’ Volgens het Register Referentiefuncties Horeca valt een barmedewerker onder functiegroep 3, 4 of 5 van de cao Horeca, afhankelijk van de ervaring en het takenpakket. Het basisloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder met een arbeidstijd van 38 uur per week is 1.698,26 euro bruto in groep 3 en 1.836,51 euro bruto in groep 5.

De werktijden zijn flexibel. Vontsteen: ,,Je werkt wanneer je beschikbaar bent, dat kan tot 38 uur per week. We hebben plek voor meer mensen. Afhankelijk van wie er reageert en wat de wensen zijn, maken we het rooster. De ene week werk je minder dan de andere. Dat hangt onder meer af van wat het weer doet.’’

Nog andere bijzonderheden?

Wie wel houdt van wat variatie, zit in deze functie goed. Vermaat heeft 300 horecalocaties in Nederland. ,,We verzorgen bijvoorbeeld de horecavoorzieningen van attracties zoals Artis. We hebben ook een bar bij het circuit van Zandvoort.’’ Personeel kan op meerdere plekken worden ingezet. ,,Als het strandseizoen op zijn einde loopt, kun je als je dat leuk vindt ook op een van onze andere locaties werken.’’