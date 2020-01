Commissie: dring flexwerk terug met deeltijdontslag

De inhuur van flexibele krachten moet in de eerste plaats duurder worden, bijvoorbeeld door hogere premies te heffen, het minimumloon voor flexwerkers te verhogen of door de invoering van een flextoeslag bovenop hun salaris. Omdat bedrijven blijvend behoefte hebben aan flexibiliteit, stelt de commissie daarnaast voor de wet zo te wijzigen dat zij met hun vaste personeel sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt.



Afgezien van werknemers minder uren te laten werken, zouden zij ook op andere locaties of voor andere taken ingezet moeten kunnen worden. Bij tegenwind kunnen gedwongen ontslagen op die manier voorkomen worden, denkt Borstlap. Bovendien zullen werkgevers door een ‘grotere interne wendbaarheid’ eerder geneigd zijn om personeel een vast contract aan te bieden, verwacht hij.