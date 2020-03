Compleet bedrijf in zelfisolatie in Amsterdam: ‘We hebben tenten opgezet’

Niet zoveel werk deze weken? Zo besteed je de dag toch nuttig

19 maart Alles is anders in tijden van corona, zo ook het werkende leven. Te veel taken waar je niet aan toekomt, kinderen thuis, of juist tijd over omdat afspraken niet doorgaan. Wij geven je tips om ondanks alles toch zo veel mogelijk uit je werkdag te halen. Vandaag deel 1: zo voel je je toch nog nuttig.