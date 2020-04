Concentratie weg als je thuiswerkt? Zo los je dat op

We leven momenteel in het grootste thuiswerkexperiment aller tijden. In de pre-coronadagen was thuiswerken meer iets voor een dagje in de week, als dat überhaupt al mogelijk was. Nu wordt van ons gevraagd juist zoveel mogelijk thuis te werken. We geven daar massaal gehoor aan. Zo werkt 44 procent van de Nederlanders inmiddels vanuit huis. Het kent grote voordelen: niet meer in de file of een overvolle trein, een kleinere ecologische voetafdruk en de mogelijkheid om te werken in je pyjamabroek.