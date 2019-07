Cornelis (29) is process engineer: ‘Als ik elders meer kan verdienen, zou ik niet gaan’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: een process engineer.

Cornelis Rusticus (29) is nu zes jaar process engineer bij Steinfort Glas in Franeker

Wat zeg je op een feestje over je werk tegen mensen die je net leert kennen?

,,Ik probeer het in brede lijnen uit te leggen. Ik werk samen met meerdere process engineers. Ieder heeft zijn eigen specialisatie. Die van mij is ICT. Ons werk is proberen het bedrijf beter te maken, op alle mogelijke gebieden. We zoeken nieuwe machines uit, kijken of handelingen sneller uitgevoerd kunnen worden en of de planning slimmer gemaakt kan worden. Dat soort dingen.’’

Je werkt bij een glasfabriek. Doe je dan niks met vensters en kozijnen of zo?

,,Nee, ik werk niet met het glas zelf. En wij doen aan glasbewerking, we maken geen glas voor vensters en kozijnen. We bedrukken wel glas, kleuren het en maken van die glazen scheidingswanden voor werkplekken en zo.’’

Process engineer, was dat altijd je droombaan?

,,Nee, mijn droombaan was dit niet. Zo'n acht jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de hbo-opleiding Bouwkunde. Maar destijds was het crisis en was er geen baan te vinden als bouwkundige. Toen ben ik hier beland. Je hebt geen speciale opleiding voor deze functie nodig, wel is het belangrijk dat je een technische achtergrond hebt.’’

Zie je jezelf dit werk doen tot aan je pensioen?

,,Zo ver vooruit kijk ik niet. Ik vind het werk leuk, daarom doe ik het na zes jaar nog steeds. Zodra ik het niet meer leuk vind, zoek ik wel iets anders.’’

Quote Als ik ergens anders een paar honderd euro per maand meer kan krijgen, zou ik het niet doen Cornelis Rusticus

Doe je dit werk voor het geld?

,,Nee, dat zeker niet. Natuurlijk is het salaris wel belangrijk – je moet toch je brood kunnen kopen – maar laat ik het zo zeggen: als ik ergens anders een paar honderd euro per maand meer kan krijgen, zou ik het niet doen. Ik blijf liever hier.’’

Dan moet het wel heel leuk werk zijn.

,,Ja, dat vind ik echt. De meeste van mijn collega’s werken in een bepaald stramien. Ik heb dat niet en mag zelf een project zoeken binnen het bedrijf. Ik heb dus veel vrijheid en het werk is altijd anders. Je duikt in een onderwerp en probeert er zoveel mogelijk over te leren om het beter te maken. Als het gelukt is, ga je weer door naar het volgende.’’

Niet minder belangrijk: hoe is de koffie op je werk eigenlijk?

,,Nou, het contract met deze leverancier loopt nog een jaar, maar of we daarna deze koffie houden... Het is van dat gevriesdroogde spul in die zakken. Wij vinden het niet zo.’’

Aardig van je baas dat ‘ie dat wil aanpassen.

,,Dat doen we zelf, denk ik. Dit is dus ook zo'n klus die we als process engineers aanpakken. Kijken wat voor koffiemachines er allemaal zijn en welke de beste optie is voor ons bedrijf.’’

Als je na een werkdag thuiskomt en je klaagt over je werk, waar gaat het dan over?

,,Oh, maar zoveel heb ik niet te klagen, hoor. Ja, ik klaag natuurlijk weleens, maar om dat nou in de media te zetten is ook weer zoiets.’’

Process engineer... Dat klinkt best deftig zo in het Engels. Spreek je vaak Engels op je werk?

,,Ja, best vaak. Niet binnen het bedrijf – daar spreken we meestal Fries of Nederlands – maar als we praten met leveranciers wel. De branche waarin we zitten is best klein, machineleveranciers zitten overal in Europa en daarbuiten. Daar spreken we Engels mee of Duits.’’

Ook nog?

,,Mijn Duits is niet zo goed. Maar ik kan het intussen wel beter verstaan. Als je met die Duitsers Engels probeert te spreken, doen ze het soms gewoon niet. Ze gaan ervan uit dat wij maar Duits spreken. Gek is dat eigenlijk.’’

