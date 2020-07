Coronacrisis of niet, David (21) begint toch in zijn uppie een horecazaak

Vlak voor de coronapandemie uitbrak, zou David Mol (21) met zijn zakenpartner een splinternieuwe horecazaak starten. Maar dat liep anders. Nu gaat de jonge ondernemer alsnog in zijn eentje een eigen ‘koffiecontainer’ openen bij het NS-station in Hilversum.

Het begon allemaal met een oproep in de lokale krant. Hilversum Marketing was op zoek naar ideeën voor het opleuken van het stationsgebied. Het park voor het station kon wel wat meer sfeer gebruiken en ondernemers mochten daarbij helpen. David Mol (21) besloot de stoute schoenen aan te trekken en stuurde zijn idee in voor een koffietent in een zeecontainer.

Ervaring met koffie schenken had Mol wel, alleen met ondernemen nog niet. ,,Ik heb op mijn 15de ooit een bedrijfje gehad in het bedrukken van shirts. Maar ik dacht: ik ben nog student, wat heb ik te verliezen? Toen heb ik mijn bedrijfsplan ingestuurd.” Hij werd uitgenodigd voor een gesprek en mocht zijn idee komen pitchen. ,,Daarna waren ze nog steeds enthousiast en hebben ze mijn idee gekozen.”

Maar de jonge ondernemer bleek concurrentie te hebben. ,,Ik was samen met iemand anders gekozen die ook een koffietent zou openen. Toen ben ik met hem in gesprek gegaan.” Want, dacht Mol, twee koffiezaken naast elkaar, dat gaat niet werken. De twee koffieondernemers besloten hun krachten te bundelen en samen aan een nieuw plan te werken. ,,Net toen we wilden beginnen, kwam corona. Dat was natuurlijk heel heftig. Je kon er geen peil meer op trekken. We wisten niet meer wanneer we konden gaan bouwen en wanneer we open zouden kunnen.”

Toen Rutte in een persconferentie aankondigde dat vanaf 1 juni de terrassen weer open mochten, kreeg Mol weer nieuwe energie en meer vertrouwen. ,,Maar twee weken voordat we echt zouden beginnen, wilde mijn zakenpartner ineens niet verder. Uit het niets. Dat kwam als een schok.” Daarna besloot hij om zijn eerste plannen door te zetten en het in zijn eentje te doen. ,,Ik ben zo snel mogelijk een nieuw bedrijf begonnen. Ik dacht, ik zie wel waar het schip strandt.”

Volledig scherm In een loods in de Rotterdamse haven worden ramen gemaakt in de zeecontainer van David. © Privé-archief Binnen anderhalve week had Mol de financiering rond. Een investeerder vond hij in de eigenaar van een succesvol stukadoorsbedrijf. ,,Ik heb er heel hard mijn best voor moeten doen. Maar hij heeft mij uiteindelijk zijn vertrouwen gegund. Mede hierdoor denk ik dat mijn plan een succes gaat worden. Want het zegt wel wat dat je binnen anderhalve week je financiering rond hebt.” Daarna moest hij naar de notaris om zijn bv officieel te maken. ,,Ik was de jongste ondernemer ooit die dit daar regelde.”



Bij een bedrijf in de Rotterdamse haven vond hij een zeecontainer die ze voor hem konden ombouwen. ,,Ik kreeg een rondleiding en mocht een container uitkiezen. Ik wilde graag een gebruikte die de wereld is rondgegaan, dan heb je een verhaal. Mijn container heeft jarenlang cacao vervoerd. Klanten zullen hier en daar een roestplekje tegenkomen, maar dat geeft het juist karakter.”



In de container kan ook gewerkt worden, vertelt hij. Er komt een werkbar en tafeltjes waar mensen zo hun laptop kunnen openklappen. Handig voor een snelle afspraak of als je even moet wachten op de trein. Voor nu nog met plexiglas ertussen, afzettape en slechts plek voor 5 klanten, ,,Dat is nu eenmaal niet anders. Op het grote terras is meer plek, daar wil ik echt een festivalgevoel gaan creëren.”

De zeecontainer is inmiddels bijna af. De jonge ondernemer is nu druk bezig de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. Ondertussen loopt zijn studie gewoon door, Mol studeert Audiovisuele Media aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Maar hij is zo druk met zijn eigen onderneming dat zijn studie op een laag pitje staat. ,,Ik heb de laatste tijd niet veel gedaan, ik pak het wel weer op als ik daar weer tijd voor heb.”

Mol heeft veel vertrouwen in zijn koffiecontainer, ook in deze onzekere periode. ,,Deze tijden roepen om meer creativiteit en die heb ik. Ik zie dit echt als een opening voor mijn verdere carrière.” Op 15 augustus wil Mol de luiken van zijn koffiecontainer Stek officieel openen. ,,Zonder de coronacrisis was ik allang open geweest. Ik kan niet wachten tot ik van start kan, ik heb er ontzettend veel zin in.”

