Creatief werven in de zorg: solliciteren in een ambulance

Solliciteren in een ambulance? Direct aan de slag en al werkende een diploma behalen? Zorginstellingen halen alles uit de kast om aan personeel te komen, want het tekort is groot. Drie originele campagnes uitgelicht.

Werkgevers in de zorg zitten met hun handen in het haar als het gaat om het vinden van personeel. Het UWV verwacht dat er nog dit jaar 120.000 tot 130.000 mensen nodig zijn.

De opvulling van die vacatures blijkt niet eenvoudig: 45 procent van de werkgevers heeft vacatures openstaan waarvoor ze moeilijk geschikte kandidaten kunnen vinden. Dat zijn vooral verpleegkundige en verzorgende beroepen.

Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, schreef afgelopen winter al aan de Tweede Kamer dat er nieuwe zorgprofessionals moeten worden aangetrokken, professionals efficiënter moeten worden ingezet - door bijvoorbeeld minder administratieve rompslomp - en dat er meer mensen behouden moeten blijven voor de zorg door het terugdringen van uitval.

Hoe komen zorginstellingen aan nieuwe mensen? Wachten op sollicitanten kan niet meer, deze drie organisaties nemen het heft - op inventieve wijze - in eigen hand:

1. Solliciteren in een ambulance

‘Boek je sollicitatiegesprek in een ambulance’ staat op de website van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. Tijdens de ‘Gratis stedentrip met actie’ vertellen tourguides over het werk als ambulanceverpleegkundige. ,,Het is een creatieve manier om mensen kennis te laten maken met het vak en meer bekendheid te geven aan de ambulancedienst”, vertelt HR-adviseur Sharon Prat namens het bedrijf. ,,De zorgvraag is gestegen en op dit moment staat dat niet in verhouding met het personeel dat wij beschikbaar hebben.” Het bedrijf zoekt ongeveer 25 ambulanceverpleegkundigen, maar omdat die lastig te vinden bleken, huurden ze een recruitmentbureau in om te helpen met het opzetten van een campagne.

,,We hebben al een aantal ritten gehad die succesvol zijn geweest”, zegt Prat. ,,Op dit moment zijn er vier potentiele kandidaten die dankzij de actie van zich hebben laten horen.” Alleen kandidaten die voldeden aan de eisen – een gespecialiseerde vooropleiding – worden toegelaten tot de ambulance. Daarna kunnen ze op elk gewenst moment starten, mits er een match is. ,,We bekostigen de opleiding tot ambulanceverpleegkundige, dus het is wel belangrijk dat er een match is. Kwaliteit gaat boven kwantiteit”, aldus Prat. Als iedereen tevreden is en beide partijen overeenkomst hebben bereikt over de arbeidsvoorwaarden, krijg je een stedentrip in Rotterdam. ,,Om nog beter kennis te maken met de regio.”

Kandidaten die niet aan de instroomeisen tot ambulanceverpleegkundige voldoen, worden overigens niet direct naar huis gestuurd, maar door Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond uitgenodigd voor een informatieavond. ,,Zo kunnen we ze helpen oriënteren en een poule van potentiële kandidaten aanleggen voor de toekomst”, aldus Prat.

2. Direct aan het werk, zonder opleiding

,,Wij zien dat de vraag stijgt, ouderen steeds ouder worden, dat er minder jongeren zijn en minder jongeren van een zorgopleiding komen. Dus moeten we creatief zijn in het vinden van een oplossing om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te hebben”, zegt Mireille de Wee, bestuurder De Riethorst Stromenland. Samen met de zorginstellingen Stichting Prisma, Thebe en De Wever lanceerde het vorige week ‘SwitchZ’, waarbij je zonder opleiding meteen aan de slag kunt in de zorg en al werkende een diploma behaalt. Doel is om ook mensen te bereiken die nu nog werkzaam zijn in een andere functie.

En vooralsnog lijkt dat te werken: in een week tijd kregen de Brabantse zorgorganisaties die zich verenigden al een kleine zestig reacties binnen van mensen die naar een informatieavond willen komen of zich zelfs al aanmelden. Geïnteresseerde kandidaten kunnen beginnen wanneer ze willen, maar moeten wel een assessment doen, op motivatiegesprek komen en een kennismakingsstage lopen. ,,Daarna wordt er een opleidingstraject op maat aangeboden en sturen we veel meer vanuit de praktijk wat iemand zou willen leren. Dingen die ze al weten, hoeven ze niet te doen.”

Ook andere zorginstellingen zijn al geïnteresseerd in ‘SwitchZ’ en hebben contact gezocht met de Brabantse initiatiefnemers. ,,We gaan kijken of we workshops kunnen aanbieden om onze ervaringen te delen”, aldus bestuurder De Wee.

3. Hulp van vloggers

,,Ik ben onderweg naar de Doe-Het-Zelf-Dag 2018 van het UMC Utrecht. De Open Dag voor scholieren waar ze kennis kunnen maken met opleidingen en beroepen in de zorg”, klinkt het in het filmpje waar vloggers Niek Roozen (20) en Britt Scholte (21) enthousiast door het ziekenhuis lopen. De twee zijn bekend van tv-series Brugklas en GTST. Het ziekenhuis zette twee vloggers in om middelbare scholieren van verschillende opleidingsniveaus naar de open dag te krijgen. Met succes: er kwamen 1.300 jongeren op het evenement af.

,,Mensen denken dat werken in de zorg saai is – een beetje verzorgen en verder niks", zegt woordvoerder Edith Kerkheide van het ziekenhuis. Het UMC Utrecht schakelde dit jaar voor het eerst vloggers in. ,,Je moet de doelgroep weten te bereiken en ieder jaar kijken we hoe we dat het beste kunnen doen. Nu besloten we Niek en Britt in te zetten, twee heel populaire vloggers onder jongeren van die leeftijd. Het grote voordeel is dat ze weten hoe ze de doelgroep aan moeten spreken en het laagdrempelig houden.''

Het effect van de vlog-inzet is nog niet te meten. De jongeren moeten de arbeidsmarkt immers nog betreden. ,,Als we een vacature uitzetten, zien we direct hoeveel erop gereageerd wordt. Hier is dat anders, maar we merken wel dat de Doe-Het-Zelf-Dag iedere keer meer bezoekers trekt. Uit Zeeland en Groningen zelfs."

Het ziekenhuis probeert ook een oudere doelgroep te bereiken via social media. ,,Sinds kort zetten we ons eigen personeel in als ambassadeurs. Ze krijgen een training over hoe je een leuke post of filmpje maakt en dan laten we ze vertellen over hun werk en het UMC op hun eigen kanalen. Dan zie je dat een eigen netwerk enorm ver kan reiken. Het personeel wordt er ook enthousiast van. Ze houden van hun werk en willen er graag over vertellen."