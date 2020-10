Crisisoverleg bij KLM na ‘afwijzen’ bezuinigingsplan door minister

KLM houdt crisisberaad met vakbonden over loonmatiging, nu minister Wopke Hoekstra op deze manier ‘niet akkoord kan gaan’ met het voorgestelde plan. Daardoor staat de miljardensteun voor de luchtvaartmaatschappij op losse schroeven. En dat terwijl vanochtend duidelijk werd dat moedermaatschappij Air France-KLM afgelopen kwartaal 1,7 miljard verlies heeft geboekt en wellicht nog dieper moet snijden in het personeelsbestand.

Er bestaat volgens Haagse bronnen veel ongeduld en frustratie in het kabinet over de weigering van KLM-personeel om ook op de lange termijn salaris in te leveren. Het reorganisatieplan dat KLM eerder deze maand naar het kabinet heeft gestuurd is onvoldoende. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf en wordt bevestigd aan deze site. KLM is zeer ongerust over die berichten, en houdt daarom crisisberaad met de vakbonden. De partijen moeten weer om tafel over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden om zich te verzekeren van noodsteun van de Nederlandse overheid.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaat niet akkoord met het voorstel zoals dat er nu ligt. De looptijden van de afspraken over loonmatiging zijn volgens Hoekstra te kort en zouden moeten gelden zolang het steunpakket loopt, namelijk tot 2025. KLM moest deze maand een herstelplan inleveren in Den Haag om te kunnen beschikken over de volledige steun die de overheid had beloofd. Dit pakket aan bezuinigingsplannen was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro aan steun die KLM krijgt van de overheid, in de vorm van leningen en kredietgaranties. Door de coronacrisis stond de luchtvaartmaatschappij op omvallen.

Een van de voorwaarden voor de steun is dat de personeelskosten structureel omlaag moeten. Vooral de piloten, met wie KLM maar moeizaam tot een akkoord kwam - kunnen wel een deel van hun salaris inleveren, vinden ze in Den Haag. Ook op langere termijn dan nu wordt voorgesteld.

Miljardenverlies

Vanochtend liet Air France-KLM weten dat het belangrijke derde kwartaal van het jaar afgesloten is met een verlies van 1,7 miljard euro. De onderneming kampte net als branchegenoten met de gevolgen van de coronacrisis in de zomermaanden. De pandemie drukt op de reislust wereldwijd, ook door opgelegde restricties, en de luchtvaart is als gevolg daarvan een van de zwaarst getroffen sectoren.

Air France-KLM heeft naar eigen zeggen al verscheidene maatregelen genomen om de kosten omlaag te krijgen. Daarvoor werden akkoorden bereikt met verschillende vakbonden. De luchtvaartmaatschappij heeft voor de aanpassingen in het derde kwartaal alleen al 565 miljoen euro opzij gezet. In de eerste negen maanden van het jaar liep het nettoverlies op tot dik 6 miljard euro.

Eind dit jaar heeft KLM afscheid genomen van 5000 werknemers, wat neerkomt op een reductie van 15 procent van de ruim 30.000 KLM’ers. Maar dat is mogelijk dus niet genoeg. KLM zegt dat rekening gehouden moet worden met verdere ‘neerwaartse aanpassingen in de organisatie’. Aantallen werden niet genoemd. ,,Deze cijfers maken wederom duidelijk hoe slecht het nog steeds gaat in de luchtvaart”, aldus KLM-baas Pieter Elbers.

Vakantiegangers

De maanden juli, augustus en september worden doorgaans benut door veel vakantiegangers. Maar dat was dit jaar wel anders. Alleen al het Air France-KLM-onderdeel Transavia, dat normaal gesproken veel vakantievluchten uitvoert, zag het aantal passagiers in de meetperiode met ruim 63 procent dalen tot 2 miljoen reizigers.

Toch werden vluchten van de prijsvechter naar vakantieoorden als Spanje, Griekenland, Portugal en Italië nog met enige regelmaat uitgevoerd. Daarbij was volgens het luchtvaartconcern sprake van geruststellende passagiersaantallen op vluchten en goede marges, maar ook van reisbeperkingen. Transavia hield met een operationeel verlies van 13 miljoen euro de schade enigszins beperkt. Bij KLM was sprake van een operationeel tekort van 234 miljoen euro. Bij zusterbedrijf Air France was dit resultaat min 807 miljoen euro. De omzet van Air France-KLM zakte bij elkaar met ruim twee derde op jaarbasis tot 2,5 miljard euro. Het aantal passagiers daalde met 71 procent tot 6,8 miljoen reizigers.

Sinds het begin van de crisis heeft Air France-KLM al 1,8 miljard euro aan terugbetalingen moeten doen. Dat is inclusief 300 miljoen euro aan vouchers die zijn uitgegeven.

