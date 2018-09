Cruisebouwer zoekt 250 technici en biedt ze baangarantie tot 2030

Extra vakmensen zijn gewenst om aan de opdrachten te kunnen voldoen, schrijft Dagblad van het Noorden. De werven in Papenburg en Rostock hebben tot 2023 de handen vol aan de bouw van 22 cruiseschepen. In het Finse Turku is sowieso tot 2024 werk voorhanden.

In Papenburg gaat het om de bouw van dertien cruiseschepen in Turku om negen cruiseschepen. Met deze orders is naar verluidt een omzet van tussen de 15 en 20 miljard euro gemoeid.

Lassers

De Meyer Werft en een aantal zusterbedrijven zitten vooral te springen om ICT'ers. ,,We doen steeds meer met digitalisering”, zegt Meyer woordvoerder Günther Kolbe. ,,Maar we zoeken ook lassers, constructeurs, ingenieurs en mensen die met kranen kunnen omgaan.” Op dit moment worden 230 jongeren opgeleid voor een baan op de werf. Maar dat aantal is volstrekt onvoldoende om al het werk op tijd klaar te krijgen.

Hoewel de werven tot 2023, respectievelijk 2024 werk hebben wordt een baangarantie tot in ieder geval 2030 gegarandeerd. ,,Dat kunnen we doen omdat de cruisebranche booming is. We hebben daarom goede hoop en verwachting dat we de komende jaren meer orders krijgen. Daar komt nog bij dat de andere grote Europese werven in Italië en Frankrijk ook al veel werk hebben de komende jaren. De rederijen blijven schepen bestellen dus ze weten dat ze vanaf 2023 weer in Papenburg terecht kunnen.”

3900 mensen in dienst

Bij de Meyer Werft staan nu al ruim 3900 mensen op de loonlijst. Dat aantal loopt de komende jaren gestaag op, omdat de werf minder uitzendkrachten wil inzetten. Nu nog zijn er enkele duizenden uitzendkrachten op de werf actief. Ondanks het vooruitzicht van een jarenlange baangarantie, wordt het volgens Kolbe lastig om de vacatures in te vullen. Want, het gaat na jarenlange tegenwind weer goed met de Noord-Duitse scheepswerven. Opvallend noemt Kolbe het dat relatief weinig Nederlanders solliciteren naar een baan bij de scheepsbouwer. Een verklaring daarvoor heeft hij niet. Halverwege deze maand komt er weer een cruiseschip naar de Eemshaven. Het gaat om de AIDAnova, het eerste volledig op LNG aangedreven cruiseschip.