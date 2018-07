Crystals zoon was doodziek, maar van haar baas moest ze komen werken

De Amerikaanse supermarktmedewerker Crystal Reynolds Fischer zat aan het ziekbed van haar zoon en meldde zich af voor haar werk tot hij beter was. Haar baas pikte dat echter niet en dreigde met ontslag. ,,Er is geen enkele reden dat je niet kan komen werken en ik duld geen drama.''

De reactie van haar baas kwam hard binnen bij Fischer. De vrouw postte zaterdag screenshots van het gesprek op Facebook en daar werden ze al meer dan 70.000 keer vol afschuw gedeeld. ,,Mijn zoon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en 48 uur voor ik weer aan het werk moet laat ik mijn baas weten dat ik niet kan komen tot het beter gaat met hem en dit is wat ze me antwoordt'', schreef ze er ontdaan bij.

Ernstig ziek

Crystal was donderdag met haar zoon Jason (18) naar het ziekenhuis gegaan nadat hij ernstig ziek was geworden. Vandaar ging het naar een ander ziekenhuis, waar ze in een 'achtbaan van emoties' terechtkwam, zo vertelde ze aan nieuwszender WWMT. ,,Ze wilden me eerst niet bij hem laten'', klinkt het. ,,Ik wist niet wat er aan de hand was en hoe erg mijn zoon er aan toe was. Uiteindelijk kwam er een dokter bij me en die vertelde me dat ze hem aan machines hadden moeten leggen. Ze denken dat hij een vorm van bloedvergiftiging heeft.''

Omdat het leven van haar zoon op het spel stond, besloot Crystal dat ze niet van het ziekenhuisbed zou wijken. Ze stuurde daarop een berichtje naar haar baas bij supermarktketen PS Food Mart in Albion, Michigan dat ze voorlopig niet kon komen werken: 'Hey Dawn, Crystal hier, ik wilde je even laten weten dat mijn zoon nog altijd in leven wordt gehouden door machines. Tot hij aan de beterende hand is, kan ik niet komen werken.' Maar op sympathie hoefde ze niet te rekenen. 'Dit is niet hoe we de dingen hier aanpakken', luidde het antwoord. 'Ik aanvaard je ontslag.'

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Daarop vroeg Crystal hoe ze de situatie dan wél moest aanpakken: 'Oké, wat is dan de procedure als mijn kind in kritieke toestand ligt? Ik heb niet gezegd dat ik ontslag neem. Je ontslaat me dus?'

Waarop haar baas antwoordde: 'Als je niet komt werken, betekent het dat je ontslag neemt. Er is geen enkele reden dat je niet kan komen werken en ik duld geen drama. Einde conversatie.'

Bang

Bang om haar job te verliezen, ging Crystal opnieuw in de verdediging. 'Het gaat hier niet om een afspraak bij de oogarts of de tandarts, we hebben het hier over het leven van mijn zoon. Hij ligt aan een machine. Ik ga hogerop. Ik zal nooit ontslag nemen.'

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Volledig scherm Crystal Reynolds Fischer en haar zoon Jason © Facebook

Maar opnieuw liet haar baas zich niet uit het veld slaan: 'En waarom precies kan je niet werken? Dit is te veel drama. Hier is het nummer van hogerop', was de repliek.

In een wanhopige poging om het tij te keren, probeerde Crystal nog een laatste keer: 'Zou jij naar het werk kunnen gaan en normaal kunnen functioneren als je kind doodziek was?'

En opnieuw was het antwoord onverbiddelijk: 'Ja, ik moet nog altijd rekeningen betalen en het zou me bezighouden en mijn aandacht afleiden. We kunnen hier niet zomaar komen en gaan wanneer het ons goeddunkt. Ik heb voor morgen en maandag al iets geregeld. Je zoon is op de beste plaats waar hij maar kan zijn. Ik heb een winkel te managen en daar ligt mijn focus.' (lees hieronder verder)

Facebook

Het hele gesprek ging in een mum van tijd viraal op Facebook en Crystal kreeg steunbetuiging na steunbetuiging. 'Doe de heks een proces aan', 'Hoe harteloos' en 'Het is simpel: familie komt op de eerste plaats', klonk het. Sommigen gaven haar zelfs juridisch advies.

Ook het hoofdkantoor van PS Food Mart reageerde: 'Dit is onacceptabel. We onderzoeken de situatie en zullen ervoor zorgen dat dit snel en grondig opgelost wordt. We hebben al contact gehad met ons personeelslid en haar onze steun betuigd. We hebben haar ervan verzekerd dat ze zo veel tijd vrij krijgt als ze nodig heeft.'

Even later volgde een tweede verklaring. 'We hebben de zaak bekeken en vastgesteld dat die op een ongepaste manier werd afgehandeld. Zonder het medeleven dat we hoog in het vaandel dragen in ons bedrijf. Dat spijt ons vreselijk. De manager in kwestie werkt intussen niet meer bij PS Food Mart. We willen ook het publiek bedanken dat het zijn bezorgdheid heeft geuit.'

Crystal zelf verklaarde intussen dat ze graag werkt voor PS Food Mart en dat ze het bedrijf geen kwaad hart toedraagt. Ze dankt het bedrijf ook voor de steun.