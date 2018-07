Dakdekker Jordy: 'Op deze warme dagen leven wij als Spanjaarden'

De komende dagen houdt het zomerweer aan. Lekker als je vakantie hebt, maar op kantoren, bouwplaatsen en in de horeca wordt gewoon doorgewerkt. Hoe hou je het als werkende Nederlander vol? En wanneer is het echt te warm om te werken?

,,Ik puf de hele ochtend door”, vertelt de Rotterdamse dakdekker Jordy de Hondt (19). Veel dakdekkers stoppen bij warm weer eerder met werken, dat geldt ook voor Jordy. ,,Ik begin om zeven in plaats van acht uur en pas mijn tempo aan. ,,Op warme dagen leven wij een beetje als Spanjaarden.” Jordy en zijn collega’s nemen tijdens hun dienst verschillende kleine pauzes. ,,En af en toe roep ik dat iedereen even moet drinken, het is belangrijk dat je niet teveel vocht verliest natuurlijk. Wij zorgen ook dat we niet teveel en vooral niet te vet eten. Dan is het allemaal goed uit te houden, zeker omdat we vroeg stoppen.”

Volgens de cao mogen dakdekkers volgens een tropenrooster werken als de temperatuur 25 graden of meer bedraagt. Bij 40 graden Celsius mogen ze met het werk stoppen, mét behoud van loon.

Hittestress

De Arbowet noemt geen maximumtemperaturen, maar werknemers mogen het werk onderbreken als de hitte ,,ernstig en onmiddellijk gevaarlijk” is voor de veiligheid en gezondheid. Schade aan de gezondheid kun je oplopen als de lichaamstemperatuur, normaal ongeveer 37 graden, oploopt tot boven de 38. Er is dan kans op zogenaamde hittestress.

Volgens Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is de wet nu nog veel te open. ,,Er zijn duidelijke normen voor bedrijven als het gaat om temperatuur en luchtvochtigheid, maar die zouden ook in de wet opgenomen moeten worden”, vindt Daanen. Samen met de gezondheidsraad schreef hij al in 2008 een adviesboekje voor de regering. ,,Nederland zou wettelijke grenswaarden voor hittestress op de werkplek moeten krijgen. Op dit moment is dat niet concreet genoeg”, aldus Daanen.

Ook vakbond FNV vindt de huidige wet te vaag. Woordvoerder Annika Heerekop: ,,Werknemers hebben er vaak weinig aan, omdat het voor hen moeilijk is om in te schatten wanneer een situatie echt gevaarlijk is, of simpelweg oncomfortabel warm."

In de Arbowet staat nu dat werkgevers schade moeten voorkomen door “beschermingsmiddelen” ter beschikking te stellen. Denk daarbij aan koud water of hoofddeksels tegen de zon. Als er ondanks deze maatregelen nog steeds gezondheidsrisico’s zijn, dan moet of de werkdag worden verkort, of moet het werk op warme plekken afgewisseld worden met pauzes of werk op koelere plekken. Vooral mensen die buiten fysiek zwaar werk verrichten, lopen risico op gezondheidsschade. Denk hierbij aan stratenmakers en dakdekkers.

Gevarenzone

De FNV heeft een zogeheten hittestresscalculator waarmee je kunt bepalen of je in de gevarenzone zit. Het gaat om een online test waarbij de luchtvochtigheid en de hoogte van de temperatuur op de werkplek kunnen worden ingevuld.

En hoe is het om te werken in een stoffige kantoor met kapotte airco? Daar weet Jaqueline Ruijs uit Den Bosch alles van. Ze zwoegt drie dagen per week in een kantoorruimte van een hogeschool in het zuiden, waar de airco al sinds april van dit jaar kapot is. ,,Op woensdagen vlucht ik naar het gebouw waar de airco wél functioneert. Op de overige twee dagen is het vooral ‘s middags verschrikkelijk. Dat hitte een beetje ongemak oplevert is een ding, maar wij zweten gewoon emmers vol”, verzucht de communicatiemedewerker.

Voor kantoren gelden een aantal vuistregels bij hoge temperaturen. Wanneer het in een kantoorruimte boven de 28 graden is, dan is er sprake van een extra lichamelijke belasting en moeten werkgevers nadenken over maatregelen.

FNV adviseert mensen die veel buiten werken om de komende dagen geregeld koelere plekjes op te zoeken óók als daarvoor het werk onderbroken moet worden. Arboportaal benadrukt het belang van regelmatig insmeren, het liefst elk twee uur, en adviseert de tropenrooster bij aanhoudende hitte. Veel drinken is natuurlijk raadzaam, maar het eten van ijsjes voor verkoeling is zinloos. IJs geeft tijdelijk een koel gevoel, maar vervolgens moet het lichaam juist hard werken om het vocht in de maag op lichaamstemperatuur te brengen. Je krijgt het dus eerder warm dan koud van ijs.