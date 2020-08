Daniël (26) ontwikkelt nieuwe tomatenrassen: ‘De planten voelen als mijn kindjes’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: tomatenveredelaar Daniël van den Bosch (26) bij groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan.

Moet je vaak uitleggen wat je doet?

,,Ik werk in een onderbelichte sector. Mensen zien de groenten wel in de supermarkt liggen, maar hebben vaak geen idee hoe groot ons land hierin is en wat er allemaal in deze sector gebeurt. Mijn vrienden begrijpen zelfs niet altijd wat mijn werk nou precies inhoudt. Ook nadat ik het hen heb uitgelegd, hebben sommigen er nog steeds geen beeld van.”

Wat doe je dan precies?

,,Ik houd me op de afdeling Tomaat bezig met de ontwikkeling van nieuwe tomatenrassen. We willen dat tomaten bepaalde eigenschappen krijgen. Zoals een bepaalde kleur, vorm of een tomaat die resistent is tegen virussen. Ik probeer die eigenschappen in een nieuw ras te krijgen door stukjes dna te onderzoeken van wilde soorten tomaten die die eigenschap wel hebben. Als ik het stukje dna heb gevonden dat ik zoek, kruis ik die plant met onze normale tomatenplant. De zaadjes daarvan worden gezaaid. Daarna worden de juiste planten geselecteerd en weer gekruist met onze normale tomatenplant. Zo krijg je beetje bij beetje een nieuw tomatenras. Dat proces kan wel 2 tot 3 jaar duren.”

Quote Ik probeer eigenschap­pen in een nieuw tomatenras te krijgen door stukjes dna te onderzoe­ken

Eet je veel tomaten op een gemiddelde werkdag?

,,Op het werk snoep ik eigenlijk niet zoveel. En de tomaten die bij mij aan de plant hangen, heb ik nodig voor mijn onderzoek. Maar als ik met een collega meeloop die zich bezighoudt met een ander tomatensegment, dan eet ik soms wel van die kleine zoete cocktailtomaatjes. Die vind ik het lekkerst. We moeten ze toch proeven om te weten of ze goed zijn, haha.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Toen ik net begon bij Rijk Zwaan was mijn functie op de afdeling Tomaat nieuw. Ik had hierdoor veel vrijheid in het kiezen van mijn eigen aanpak. Dat vind ik erg fijn. Maar ik vind het ook heel leuk om interactie met planten te hebben. De resultaten die ik op de computer zie, kan ik meteen terugzien in de kas. Dat is heel gaaf. De tomatenplanten voelen als mijn planten, mijn kindjes, ik voel me er ook verantwoordelijk voor.”

Het is vast niet elke dag feest. Heb je weleens last van stress?

,,Ik heb te maken met een strakke planning. Op een gegeven moment moet er gezaaid worden, anders zijn we te laat. Op dat moment moet ik mijn resultaten hebben verwerkt en de labels op de planten hebben geplakt. Als ik de lijsten met kruisingen niet op tijd af heb, kunnen collega’s niet beginnen aan het kruisingswerk. Al het werk sluit op elkaar aan.”

Quote De resultaten die ik op de computer zie, kan ik meteen terugzien in de kas. Dat is heel gaaf.

Hoe groot is het team waar je mee werkt?

,,Team Tomaat bestaat in Nederland uit ongeveer 35 mensen. En al die handen zijn hard nodig. Er zijn collega’s die zich bezighouden met het kruisingswerk, gewas verzorging en het onderzoek naar nieuwe eigenschappen. Ik zit daar een beetje tussenin en probeer dus de gevonden eigenschappen in de plant te krijgen.”

Hoe is de sfeer op de werkvloer, wordt er veel geborreld?

,,Zo nu en dan borrelen we met elkaar. Aan de overkant zit een leuk borreltentje, daar gaan we weleens heen met een groep. Ook organiseert het bedrijf eens in de paar maanden iets leuks. Zoals een uitje naar een stad in Nederland. Laatst was het een uitje bij het bedrijf zelf en kregen we een schilderworkshop. Dat was erg leuk om te doen.”

Blijf je hier tot je pensioen?

,,Ik ben nog jong, maar ik zie mezelf voorlopig nog wel in de tomaten werken. Ik ben nu twee jaar bezig en leer nog steeds nieuwe dingen. Zolang ik blij ben met wat ik doe, zie ik mezelf hier niet weggaan!”

