Dankzij een cursus goed voorbereid richting pensioen

,,Je gaat een andere levensfase in. Met het idee dat je overal wat van kunt leren zijn we deze cursus gaan doen”, vertelt Saskia Daalhof (61). Ze kregen de cursus aangeboden via Shell, waar Dick Daalhof (61) nu 37 jaar werkt. Deze maand ging hij met pensioen. Saskia werkt nu drie dagen in de jeugdhulpverlening en blijft dit nog 1,5 dag in de week doen.

Er zijn tweedaagse cursussen, maar Saskia en Dick deden mee aan een vierdaags programma. De groep bestond uit zo’n twintig deelnemers met ieder een andere achtergrond. Sommigen waren net met pensioen, anderen waren er bijna aan toe. Van de eerste dag hebben Dick en Saskia de ochtend moeten missen. Een begrafenis van een collega. Dick: ,,Hij was plotseling overleden. De man is 58 jaar geworden. Zijn pensioen heeft hij niet gehaald, terwijl hij mooie plannen had. Dat voelde wel even dubbel.”

Verandering

Deze cursus bestaat sinds 1967, vertelt Esmeralda Jongmans van Bureau Van der Veeken en de Bruijn, een organisator van de Pensioen-in-Zicht (PIZ) cursussen. De cursus is in het leven geroepen toen de mannen die bij de Hoogovens in IJmuiden werkten een jaar eerder mochten stoppen met werken. Maar ze wisten niet wat ze met hun tijd aan moesten. Mensen waren anders dan nu niet gewend aan vrije tijd. Jongmans: ,,Het is ook een hele verandering in je leven. Je gaat van een moeten-situatie naar een situatie waarin je vrije keuzes kunt maken."

,,De meeste mensen die aan de cursus beginnen hebben de vraag: wat ga ik met mijn tijd doen?", vertelt Jongmans. ,,Dan vraag ik: waar gaat je hart naar uit? Wat past bij je? En belangrijk: neem de eerste tijd mentaal vakantie. Je hoeft je echt niet gelijk te storten op vrijwilligerswerk. En let erop dat je je niet laat leven door je omgeving. Vraag je bij alles af: wil ik het, kan ik het, en krijg ik er energie van. Oppassen op de kleinkinderen is leuk, maar wil je dit elke week op een vaste dag doen of zie je dat anders? Wees er bewust van dat je ook nee kunt zeggen.”

Financiën en tijdsindeling

Op een van de dagen kwam er ook een notaris praten over Nederlands erfrecht. ,,Ik had er nooit aan gedacht dat het handig zou zijn om een levenstestament te regelen”, vertelt Saskia. ,,Want als je partner gaat dementeren en zelf geen beslissingen meer kan nemen, dan kun je niet eens je huis verkopen. We worden ouder, dus dit zijn wel dingen waar je over na moet denken. En we hebben meegemaakt dat de dood je zomaar kan overkomen. Dan kun je het maar beter geregeld hebben.”

Naast het inrichten van de financiën en het vormen van een nieuwe tijdsindeling, is ook de communicatie die je als stel naar elkaar hebt belangrijk. Saskia: ,,Er was een dame die elke middag haar boterhammetje voor de televisie keek met haar favoriete serie. Die vroeg zich af of dat nu ook nog wel kon nu hij thuis zou zijn. En of ze het moest melden als ze bij de buurvrouw koffie ging drinken. Je krijgt opeens een andere modus als je 24 uur bij elkaar op de bank zit. Je bent ook je structuur kwijt. Je komt in een periode waarin het geen mallemoer uitmaakt wanneer je opstaat. Sta jezelf dat ook toe, werd er gezegd. We zaten in de groep met mensen die in de jaren vijftig zijn geboren. We hebben de crisis van de jaren tachtig meegemaakt en zijn opgevoed met hard werken. Dat hoeft nu niet meer.”

Dick is er meer dan klaar voor om met pensioen te gaan. ,,Ik werk al vanaf m’n zestiende. Het lijkt me zo heerlijk om eindelijk m’n eigen dag in te delen. Ik heb een boot, vier kleinkinderen waar ik tijd aan kwijt kan. Ja, ik vul de tijd wel op hoor. Ik maak me geen zorgen.”