'Dankzij Modern Family vond ik verlichting'

,,Het is angstig hoe lang je op adrenaline kunt doorgaan. Ik wilde niet toegeven dat ik het niet meer aankon, dat voelde als falen. De afgelopen twee jaar zijn we ontzettend gegroeid met Tony’s. Het is heel gaaf om bij een bedrijf te werken dat met een impactvolle reep de markt verovert. Maar groei betekent ook meer werk. Ik maakte met drie keer zoveel boeren afspraken als in het jaar ervoor. En daar komt bij dat ik iemand ben die ongevraagd allemaal dingen op zich neemt. Zo zat ik tot laat in de avond vragen over Tony’s op social media te beantwoorden. Was er niemand beschikbaar om het jaarverslag te schrijven? Dan nam ik dat op me. En als er tijdens mijn vakantie in een coöperatie kinderarbeid was ontdekt, dan wilde ik dat direct oplossen. Ik ben zelfs zo’n persoon die de prullenbakken gaat legen als ik ze te vol vind. Terwijl we gewoon een schoonmaker hebben.”

Derde kindje

Naast al het gevraagde en ongevraagde werk kreeg Arjen een derde kindje. ,,Dan heb je sowieso al korte nachten, maar ik lag ook vaak ‘s nachts twee, drie uur te malen. Wat er op werk moest gebeuren, wat er anders moest, nadenken over een visie. Ik kon m’n hersens niet uitzetten. Ik was volledig overprikkeld. Overdag was ik vooral bezig met overeind blijven, totdat ik vorig jaar echt instortte.”

"Als ik terugkijk voelde ik me te vaak verantwoordelijk. Ik heb te lang mezelf weggecijferd in belang van anderen en de organisatie. Uiteindelijk hadden ze meer aan me gehad als ik had gezegd: ik moet nu tijd voor mezelf én extra ondersteuning. Tijd voor jezelf is zó belangrijk. Wist ik wel, maar door de hectiek van afgelopen jaren streepte ik dat als eerste weg. Ook heb ik moeten leren dat ik niet verantwoordelijk ben voor wat ik niet kan veranderen. Ik kon me bijvoorbeeld vreselijk opwinden als Wilders weer wat gezegd had. Maar wat heeft het voor nut? Ik heb lang gedacht dat ik misschien wel de politiek in wilde; kijkend naar de ongezonde patronen en de constante druk daar, voel ik daar nu weinig voor. Helemaal als je kijkt hoeveel mensen daar scheiden. Nog een les voor mezelf en mijn vrouw: we willen niet nog veertig jaar in de rollercoaster doorgaan, meer quality time voor mezelf en elkaar.”

Comedy

"In de periode dat ik thuis zat ben ik vrienden geworden met Modern Family. Comedy-series hielpen me om m’n modus te verlichten. Mijn vrouw en ik hadden net een studio gehuurd in de stad als werkplek en opslagruimte. Het werd mijn veilige omgeving waar niemand de kans had om iets te vragen. Na een paar weken opladen ben ik langzaam aan het werk gegaan. M’n werkgever heeft mijn burn-out serieus genomen. Ik heb me daardoor erg gesteund gevoeld. Het is een onderwerp waar nu aandacht aan wordt gegeven. Ook is er geïnvesteerd in mensen naast mij. En zelf ben ik beter geworden in delegeren.”

"Tegenwoordig vier ik successen meer. Op kantoor hebben we een discolamp die je kunt indrukken om succes te vieren. Top! Vroeger ging ik heel calvinistisch door, en keek alleen wat er nog meer moest gebeuren. Ook ben ik gebruik gaan maken van digitale lijstjes zoals Keep of Trello. Zodat alle gedachten meteen uit mijn hoofd kunnen en de to do-briefjes ook niet rondslingeren. M’n burn-out was heftig, maar het heeft me ook veel gebracht. De management-quote die ik zelf vaak nu herhaal als ik ergens over twijfel: ‘When you say 'Yes' to others, make sure you are not saying 'No' to yourself (Coelho)’."