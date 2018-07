'Dat een volwassene 10 minuten per dag plaspauze krijgt, snap ik niet'

Ik mag van deze krant zo vaak plassen als ik wil. Ik hoef ook niet in een systeem aan te geven dat ik naar de wc ga, zodat de krant die tijd op mijn salaris kan inhouden. En gelukkig hoef ik ook geen ketting om te doen als ik ga plassen, zoals mijn dochter in groep 3.

Bij Frank (niet zijn echte naam, want hij wil graag normaal kunnen plassen, maar ook zijn baan behouden) gaat dat anders. Hij werkt bij een callcenter met klanten als Apple. En omdat Apple blijkbaar liever niet zelf met zijn klanten praat, kun je dus Frank aan de lijn krijgen als je iMac kuren heeft. Al spreken ze bij het callcenter liever over de wereldwijde leider ‘in outsourced omnichannel customer experience management’.

Naar eigen zeggen zorgt het bedrijf goed voor zijn mensen. Volgens hun website krijgen medewerkers ‘de gelegenheid om zichzelf te zijn’. Ook 'laten ze mensen in hun waarde’.

Quote Frank mag dus lekker zichzelf blijven. Behalve als hij naar de wc moet

Frank mag dus lekker zichzelf blijven. Behalve als hij naar de wc moet. Dan heeft hij maximaal recht op tien minuten ‘biobreaks’ (jargon voor naar de wc gaan) per dag naast zijn normale pauze. Al liet de baas van Frank weten dat hij het zou waarderen als Frank zijn behoefte zou ophouden tot de normale pauze. Zo laten ze Frank in zijn waarde bij het callcenter.

Naaiatelier Bangladesh

Ik heb aan Frank gevraagd of hij niet stiekem een kind is dat werkt in een naaiatelier in Bangladesh of een illegale bouwvakker die onder erbarmelijke omstandigheden voetbalstadions maakt in Qatar. Maar niets van dat alles. Frank is een volwassen man die werkt in Nederland en tien minuten plastijd krijgt van de baas.

In een reactie noemt het callcenter het ‘afgrijselijk’ om te horen. Volgens het bedrijf is het niet de bedoeling dat bazen aan hun medewerkers limieten opstellen over de maximale wc-tijd. Wel verwachten ze dat ‘werknemers zich onder normale omstandigheden conformeren aan gemiddelde tijden’. Ze gaan het onderzoeken.

Overigens is Frank niet de enige die problemen heeft met plaspauzes. Ik sprak ook met Paul, een kraanmachinist van bijna 60. Tijdens zijn diensten moet hij een fles meenemen om in te plassen. Zijn baas wil namelijk niet dat hij tijdens een dienst uit de cabine klimt en naar een dixie loopt. Dat past niet in het werkschema. Een probleem dat we ook al kennen van buschauffeurs .

Ik geloof in een volwassen arbeidsrelatie. Dat mijn dochter haar hand moet opsteken in de klas als ze wil plassen, snap ik. Dat een volwassen man tien minuten per dag krijgt om te plassen, snap ik niet. Een baas die bang is dat mensen misbruik gaan maken en de hele dag op de plee gaan zitten, moet zich eens goed achter de oren krabben over zijn cynische mensbeeld. Wat zegt het over de omgang met je collega’s dat je dit soort regels hanteert?

Ik stel daarom voor dat de Tweede Kamer een plasmotie in stemming brengt: ‘De Kamer, overwegende dat het ongezond is om je behoefte op te moeten houden, zeker als je dat doet uit angst om je baan te verliezen, verzoekt de regering om werkgevers te verbieden belemmeringen op te werpen om naar de wc te gaan en ervoor te zorgen dat werkgevers die tijdslimieten stellen of dit recht anderszins belemmeren een drol krijgen op hun bureau, te verstrekken door de gedupeerde medewerker, en gaat over tot de orde van de dag’. Hangende de behandeling hoop ik dat werknemers met plasbeperkende bazen gebruik maken van hun stakingsrecht. Een uur op de wc zitten valt daar ook onder.