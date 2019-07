Data-evangelist Wesley: ‘Nerds zijn weer hip aan het worden’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Wesley van Driel (22). Hij werkt als data-evangelist bij AcceptEasy.

Krijg je weleens verbaasde blikken als je vertelt dat je data-evangelist bent?

,,Mensen denken steeds meer te weten wat een data-analist is. Maar een data-evangelist, dan krijg ik wel verbaasde blikken. Dan leg ik uit dat ik naast het analyseren van data ook aandacht besteed aan het vertellen waarom het goed is om data te analyseren. Zodat mensen er het nut van gaan inzien.”

Quote Mijn keuze voor deze baan had niets met salaris te maken Wesley van Driel Je werkt hier nu een halfjaar. Je kon met jouw opleidingen Econometrie en Computer Science zeker kiezen uit de banen?

,,Dat klinkt misschien pedant, maar ja, ik kon kiezen.”

Dus bij AcceptEasy was het salaris het hoogst?

,,Nee, mijn keuze had niets met het salaris te maken. Het is de indruk die ik van het bedrijf kreeg toen ik hier kwam. Er heerst een hele familiaire sfeer. Mensen zijn prettig in de omgang en oprecht geïnteresseerd. Er wordt samen geluncht, daarna spelen we vaak tafelvoetbal. Er wordt veel gelachen, dat geeft een goed gevoel.”

Ben je een (computer-)nerd?

,,Haha, nee, eigenlijk niet. Mensen vinden het vaak bewonderenswaardig en knap wat ik uit een berg data kan halen. Negatieve ervaringen heb ik nog nooit meegemaakt. Nerds zijn weer hip aan het worden.”

Zit je de hele dag achter je scherm of kom je ook weleens buiten?

,,Ik kom vaak buiten voor en na werktijd. Mijn werkdag begint rond een uur of negen met een kop koffie. Samen met collega's bespreken we wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Dat is de social time. Dan start ik mijn computer op en ga ik met de data aan de slag. Vaak haal ik nog wel een paar extra kopjes koffie.”

Dus de koffie is goed op kantoor?

,,Ja, we hebben geen standaard koffiemachine, maar een machine met echte bonen. Daar kan ik wel een paar koppen van drinken.”

Quote We hebben een voetbalta­fel en een kleine pooltafel. Dan kun je even een rustmoment pakken Wesley van Driel En dan nog even naar je dagelijkse bezigheden. Data analyseren. Dat blijft toch een beetje vaag, hoor.

,,We sturen betaalverzoeken naar de klanten van onze klanten. Dat willen we op zo’n manier doen dat de klanten van onze klant op tijd betalen en er geen extra kosten bij komen. Ik kijk naar de (anonieme) karakteristieken van mensen die moeten betalen. Heeft het invloed als we op een bepaald moment een betaalverzoek sturen? Maakt het uit hoe lang het bericht is? Het doel is zorgen dat de klant het gemak behoudt en er op tijd betaald wordt. Dus tweeledig.”

Het lijkt nu allemaal rozengeur en maneschijn, maar het valt toch ook weleens tegen? Waar klaag je over?

,,Dat gebeurt niet al te vaak. Soms is het weleens moeilijk om te bepalen hoe je een probleem moet aanpakken. Dan ben je lang bezig met hetzelfde en raak je het overzicht soms kwijt. Het is ook persoonlijk hoor, dat ik dat vervelend vind. Ik ben iemand die alles perfect wil doen. Gelukkig is hier een voetbaltafel en een kleine pooltafel. Dan kun je even een rustmoment pakken.”

Is dit dan wel je droombaan?

,,Ja, eigenlijk wel. Ik ben geïnteresseerd in data-analyse en vind het heel gaaf om te zien wat voor patronen mensen hebben. Voor de lol lees ik vaak filosofische en psychologische boeken over wat mensen drijft. En als data-evangelist zit ik ook nog in de unieke positie dat ik andere mensen mag overtuigen van het nut van het analyseren van data.”

Aha, dus dit werk zie je jezelf wel doen tot aan je pensioen?

,,Zolang ik normaal naar een beeldscherm kan kijken, dan wel.”

Ben je daar weleens bang voor, te veel schermen?

,,Nee, ik word het niet zat. Ik word er niet moe van, ik vind het alleen maar leuk. Het is niet het beeldscherm, maar wat er gebeurt dat interessant is. En als ik thuis ben, lees ik meestal eerst een uur Russische literatuur, daarna ga ik vaak weer een videospelletje spelen of met mijn vriendin een film kijken. Ik kan gewoon doorgaan met naar schermen kijken, hoor.”

