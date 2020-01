‘De afgelopen vijftig jaar heb ik meer uren gemaakt dan de meeste Nederlanders in vier werklevens’

In de video vertelt Roland Kahn onder meer over de structuur en de bedrijven achter zijn Coolinvestments, de samenwerking met zijn tweelingzoons Joshua en Jonathan en dat hij al even bezig is hen klaar te stomen om het familiebedrijf aan over te nemen. Op 1 januari 2021 krijgen zij de figuurlijke sleutel.

Adviseur

Kahn: ,,Het laatste jaar namen zij al steeds meer de beslissingen. Als we het nu niet met elkaar eens zijn is het nog maar heel zelden dat ik mijn mening er doorheen druk. Ik blijf mijn hele leven hopelijk betrokken bij de zaak, maar mijn rol straks wordt die van consigliere. Ik word de adviseur van mijn zoons en heb dan dus niet meer de eindverantwoordelijkheid voor duizenden mensen.”

Roland Kahn begon de modeketens CoolCat en America Today in de jaren ’80, nam later MS Mode over, Amici en het lingeriemerk Sapph, en investeerde in vastgoed. Zo is hij onder meer mede-eigenaar van het Bijenkorf-pand in Amsterdam. Hij was ook van plan het failliete V&D over te nemen; dat werd uiteindelijk de bedrijfsnaam.

Zeikers

Over zijn faillissementen met MS Mode (2016) en CoolCat (2019) en de afhandeling daarvan, zegt Kahn: ,, Ik denk dat er weinig zeer succesvolle mensen zijn die niet een paar keer in hun leven in een heel diep dal hebben gekeken. Als een Amerikaanse ondernemer op z’n bek gaat zeggen ze: good for you man, you have guts. In Nederland hebben we een volk van zeikers en afzeikers. De gemiddelde overheidsdienaar is een absolute klootzak. Ze liegen en bedriegen en zijn compleet onbetrouwbaar. Het misgunnen is een slechte eigenschap van Nederlanders.”

Volledig scherm Roland Kahn (links) met presentator Roland Tameling © De Ondernemer