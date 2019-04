De baas van dit bedrijf kreeg een bonus van 850 miljoen euro - en gaf het allemaal weg

Xiaomi? Wellicht heb je er nog nooit van gehoord, maar de smartphonefabrikant is een grote speler. Mede dankzij een populaire lijn lowbudgettelefoons stootte het merk vorig jaar Samsung van de troon als grootste smartphoneverkoper in India, meldt South China Morning Post . Volgens gegevens van onderzoeksbureau Canalys was Xiaomi vorig jaar de vierde op de Europese markt.

Het bedrijf heeft de bonus voor Lei - uitbetaald in aandelen - bevestigd in het jaarverslag voor 2018 . Bij het sluiten van de beurs op dinsdag waren deze aandelen volgens BBC News 7,5 miljard Hongkongse dollars waard, omgerekend zo’n 852 miljoen euro. Het aandelenpakket moet gezien worden als een eenmalige beloning vanwege de toewijding die Lei acht jaar aan Xiaomi heeft getoond.

Goede doelen

Lei’s beloning is bijna net zo groot als de nettowinst die het bedrijf vorig jaar draaide, omgerekend zo’n 970 miljoen euro. Daarnaast krijgt hij ook gewoon nog een salaris en dividend uitbetaald. Hoe groot die bedragen zijn, is niet bekendgemaakt.

Lei Jun is niet van plan de bonus in eigen zak te steken. Het bedrag dat na belastingaftrek overblijft, wil hij aan goede doelen schenken.

Nederland

In Nederland was er vorige maand nog ophef over de beloning van Rick Clemmer, topman van NXP, chipfabrikant in Eindhoven. De totale compensatie die hij kreeg (salaris, bonus én de waarde van toegekende aandelen en opties) was vorig jaar 77,4 miljoen dollar (68 miljoen euro). Personeel van NXP reageerde volgens bestuurder Gerald Maenen van FNV Metaal boos op wat ze de graaicultuur en zelfverrijking van de NXP-top noemden. „NXP heeft onder Clemmer een bonuscultuur opgezet die functioneel was toen men moest zien te overleven, maar die nu zijn doel volledig voorbijschiet en een zeer negatieve uitwerking heeft op medewerkers’’, aldus Maenen.