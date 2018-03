De baas wil steeds vaker dat we zweten onder werktijd

Wie op school met lood in de schoenen naar gym ging, kan de vacatures van Björn Borg in Zweden beter overslaan. Alle medewerkers moeten er elke vrijdag meedoen aan een fitnessles. Ceo Henrik Bunge ligt uiteraard zelf ook op een matje. Wie niet wil meedoen, kan volgens hem beter opstappen.

Extreem? Nou, investeren in de gezondheid van het personeel lijkt geen overbodige luxe. Bij de laatste CBS-meting in 2016 bleek 50,2 procent van de Nederlandse mannen en vrouwen boven de 20 jaar te kampen met overgewicht. Bij 14,5 procent was sprake van ernstig overgewicht (obesitas).

Sport op het werk aanbieden heeft meer voordelen. Volgens onderzoek van de Leeds Metropolitan University zijn werknemers die onder werktijd sporten productiever, gaan ze makkelijker met collega’s om en voelen ze zich tevredener.

Samenwerkingsverband

Ook Nederlandse werkgevers zoeken naar manieren om werknemers actief te krijgen. Consultant Sport&zaken - dat onder meer Capgemini en ABN AMRO tot de klantenkring mag rekenen - inventariseert de behoeften van werknemers en koppelt bedrijven aan een geschikte trainer. ,,We hebben samenwerkingsverbanden met sportbonden als de Atletiekunie. Zij hebben altijd wel een trainer in de buurt met verstand van zaken'', zegt teamleider Janine Vermeulen.

Dat er bij Björn Borg zonder morren met collega’s wordt gezweet, verbaast haar niet. ,,Verplichten gaat ver, maar in Zweden is sporten op het werk veel normaler. De overheid steekt er ook geld in. Hier ben je als bedrijf bijzonder als je sport aanbiedt, daar is het haast gek als je dat niet doet.’’

De Nederlandse werknemer is soms moeilijker te overtuigen. ,,Tegen mensen zeggen dat ze moeten sporten omdat het gezond is, werkt hier niet. Bedrijven moeten het positief brengen, benadrukken dat ze dit aanbieden omdat ze de werknemers waarderen.’’

En: de baas geeft natuurlijk het goede voorbeeld. ,,Het werkt niet als een bedrijf zegt dat het personeel meer moet bewegen en de directeur zelf een overleg inplant als de trainer er is.’’

Volledig scherm Medewerkers van Capgemini in Utrecht sporten op het werk. © Shody Careman

Modder

Jeff Hagelen, managing director van Goudsmit Magnetics in Waalre, gaat als werkgever voorop in de strijd. ,,Ik doe zelf aan hardlopen, bootcamp en crossfit. Met een klein groepje collega’s deden we mee aan een viking run, zo’n hardloopwedstrijd door de modder. Je werkt samen naar een doel en leert elkaar op een heel andere manier kennen, heel tof. Ik wilde dat met meer collega’s delen. Natuurlijk rolt niet iedereen voor z'n lol in de modder, een andere sport is ook goed.’’

Via Sport&zaken schakelde Hagelen onder meer een hardlooptrainer in. ,,Steeds meer mensen sloten zich aan. We doen met het bedrijf ook mee aan sportevenementen. En de collega’s die het hardst lachten als wij in onze strakke hardloopbroekjes langsliepen, zijn nu het fanatiekst.’’

Van de bank af

Sommige werkgevers kiezen ervoor het sporten op een andere manier aan te bieden. Het bedrijf Gympass bundelt lidmaatschappen voor verschillende sportlocaties in een app. Zo kunnen werknemers hun portie beweging halen wanneer het hen uitkomt. ,,Naast alle mensen die al sporten in hun vrije tijd, doet een groot deel helemaal niets. Wij willen ook hen van die bank af krijgen’’, zegt country manager Melissa van Gestel. ,,Ze hebben nog nooit voet in een sportschool gezet. Dan is het best veel om opeens in je hemdje in yogahouding naast de directeur te staan. Met de app kun je kijken welke sport bij jou past. We bieden activiteiten van fitness tot roeien en golf. Daar zit altijd iets tussen.’’

Sandra Butter-Bunk (33) heeft de smaak van het sporten te pakken. Iets meer dan een jaar fitnessen zij en haar collega's van het Barendrechtse Conduct Technical Solutions nu onder werktijd. ,,We zitten veel op kantoor, en onze baas vindt het belangrijk dat we fit blijven. Daarom hebben we elke vrijdag om 12.00 uur een sportuurtje in de sportschool hier vlakbij'', vertelt ze. ,,We gaan echt met z'n allen, de baas gaat ook mee. De dames hebben er ook een tweewekelijks weegmoment aan gekoppeld. Iedereen is al afgevallen.'' En, maakt het sporten haar een betere werknemer? ,,Het helpt echt om tussendoor even iets anders te doen. Soms is het hectisch op kantoor, het sporten brengt dan rust in mijn hoofd. Daarna kan ik er weer met frisse moed tegenaan.''