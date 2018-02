De belangrijkste vragen tijdens een sollicitatiegesprek stel jij zélf

Nederlandse bouwvakker op Sint-Maarten: dit werk kóst me geld

8 februari Kelvin van der Meule (29) is sinds drie weken bouwvakker op het door orkaan Irma verwoeste Sint-Maarten. ,,Ik werkte dertien jaar met plezier voor hetzelfde bedrijf in Nederland, maar was op zoek naar iets nieuws. Toen kwam dit op mijn pad.”