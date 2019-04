De eerste keer onderhandelen over je salaris? Met deze tips lukt het

Een eerste (of nieuwe) baan is spannend en leuk en daardoor vergeet je wellicht zakelijk te zijn. Maar vergeet niet dat de werkgever jou graag wil hebben en dat daar dus gewoon een marktconform salaris tegenover mag staan. Het is dus zaak om ook bij je eerste baan goed te onderhandelen over je salaris.

Probeer erachter te komen wat een gebruikelijk startsalaris is in jouw sector. Een prima tool daarvoor is het Salariskompas van Intermediair. Loop ook vacatures van jouw functie bij andere werkgevers na, zodat je ongeveer weet wat het gemiddelde salaris in jouw branche is. Een andere tip: laat de werkgever met een eerste bod komen. Als je zelf met een eerste voorstel komt en de werkgever is meteen akkoord, dan zat je waarschijnlijk te laag.