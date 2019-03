De ideale baan? Miljonair (26) zoekt persoonlijk assistent voor wereldreis

Wakker worden aan een strand op een Hawaïaans eiland, het nachtleven van Tokio ontdekken of rondscheuren in een Lamborghini door de straten van Dubai: Lepre leidt een jaloersmakend bestaan als e-commerce miljonair. Met behulp van zijn bedrijven in digitale advertenties heeft de Australiër in maar een paar jaar tijd een fortuin binnengehaald. Hij verdient gemiddeld 75.000 euro per maand.

Nu reist hij de wereld rond om trainingen te geven en zijn bedrijf verder uit te breiden. En daar kan hij wel wat hulp bij gebruiken. Zijn nieuwe personal assistent krijgt naar zijn zeggen ‘de coolste baan ter wereld’: naast het startsalaris van minimaal 32.500 euro per jaar vergoedt Lepre alle reis- en verblijfkosten.

(De tekst gaat verder onder de afbeelding)

Een foto die is geplaatst door Matthew Lepre (@matthewlepre) op 2 Feb 2019 om 23:17 PST

Geldig paspoort

,,Door te reizen terwijl ik werk kan ik mijn ideale leven leiden, en ik wil iemand de mogelijkheid geven om hetzelfde samen met mij te kunnen doen’’, verklaart Lepre tegenover The Daily Mail. Voor de functie moet je vooral goed kunnen multitasken, van reizen houden en beschikken over een paspoort dat nog minimaal een jaar geldig is - als je aangenomen wordt ga je immers gelijk op pad en bezoek je iedere paar maanden een nieuw land. Ook moet je leergierig zijn, verstand hebben van computers en aantoonbaar beschikken over kennis van sociale media.

,,Ik zoek iemand om me te vergezellen bij al mijn avonturen. Ik hou van mijn werk, en ik hou ervan om nieuwe plekken te ontdekken’’, zegt hij. ,,Maar ik krijg het nu wel druk en ik zoek een betrouwbaar iemand om me te assisteren bij mijn zakelijke activiteiten terwijl we onderweg zijn.’’

(De tekst gaat verder onder de afbeelding)

Een foto die is geplaatst door Matthew Lepre (@matthewlepre) op 6 Mar 2019 om 18:29 PST

Dit lijkt natuurlijk de ideale baan, maar geïnteresseerden zijn gewaarschuwd. Van de nieuwe personal assistent wordt wel verwacht dat hij of zij minstens zo ambitieus is als Lepre. ,,Ik werk iedere dag veel, maar ik leef volgens de filosofie ‘work hard, play harder.’ Hij of zij moet dus iemand zijn die hard werkt, maar die ook leuk en spontaan is.’’ Lepre raadt geïnteresseerden aan een kijkje te nemen op zijn sociale mediakanalen en zo te zien of ze een match zouden zijn qua persoonlijkheid en gevraagde vaardigheden.

Vrijgezel

Lepre lijkt zijn nieuwe personal assistant niet slechts aan te nemen voor de extra hulp bij zijn zakelijke activiteiten. Hij lijkt ook behoefte te hebben aan wat gezelschap onderweg. Zijn levensstijl drukt zijn persoonlijke leven nog weleens naar de achtergrond, verklaarde de vrijgezel in februari, toen hij moest constateren dat hij Valentijnsdag ook al alleen door zou brengen.

Of Lepre inmiddels al een partner op persoonlijk vlak heeft gevonden, is niet duidelijk. Voor de functie van personal assistent kan in ieder geval nog wel gesolliciteerd worden via zijn site.