'De ideale klant? Die hoef je niet te helpen of is bevriend, maar heeft geld'

Vakantiewerk Oestermeis­je Naomi: 'Dit werk kan helpen bij je carrière'

20 juli De zomervakantie is niet alleen om uit te rusten en op te laden, maar ook om een extra zakcentje te verdienen. In deze serie vertellen zes jongeren over hun vakantiewerk. Werk dat net even anders is dan anders. Vandaag: oestermeisje Naomi Groot (23).