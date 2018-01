'De ideale temperatuur op kantoor is 21 graden'

Wie beweert dit?

,,De beste temperatuur is zo’n 21 graden”, dat zei Karin Verkuijlen, arbeidshygiënist bij de Arbo Unie vorig jaar tegen RTLZ. Toch zijn er ook andere getallen te lezen als we online zoeken op de ideale kantoortemperatuur. Zo verwijst de Belgische banensite Jobat naar onderzoeken die 22 en 25 graden noemen.

De kantoortemperatuur zou afgestemd zijn op mannen, die in sommige bedrijven ook nog eens in warme pakken lopen. Dat zei de Nederlandse onderzoeker Boris Kingma in 2015 in The New York Times. Kingma is een expert op het terrein van de kantoortemperatuur. Vrouwen hebben het daarom vaak koud.

Wat is nu de ideale temperatuur?

Die is er dus niet, zegt Boris Kingma, onderzoeker bij de afdeling Training & Performance Innovations van TNO. ,,Je moet onderscheid maken tussen comfort en gezondheid. Wat comfortabel voelt, is niet altijd gezond. In gebouwen met airconditioning is er een internationale standaard die volgens een uitgebreide formule berekent bij welke temperatuur de meeste mensen het prettig vinden. Er is geen temperatuur die iedereen tevreden stelt.”

Kingma legt uit dat kleding, activiteit en lichaamsbouw voor onderlinge verschillen zorgen. Ouderen hebben een lager metabolisme en zullen de voorkeur hebben voor een warmere temperatuur. Spieren produceren meer warmte dan vet waardoor mannen vaak door hun lichaamsbouw en ook door kleding een lagere kantoortemperatuur dan vrouwen willen. En wie veel beweegt op kantoor heeft het ook warmer dan wie stil zit achter de computer.

Een persoonlijke thermostaat is het beste?

Er loopt nu een proef van TNO bij ING waarin mensen de warmte rond hun bureau kunnen regelen. Maar zodra mensen kiezen voor comfort is het niet altijd gezond, aldus Kingma. ,,Dan kiezen we vaak voor de temperatuur waarbij het lichaam zo min mogelijk energie hoeft te verbruiken en het minste water hoeft af te drijven. Niet de hele tijd een constant binnenklimaat, maar veranderingen in temperatuur zijn gezond. Bijvoorbeeld, een gebouw waar de temperatuur meeloopt met de buitentemperatuur, ’s ochtends wat frisser dan ’s middags en op het eind van de middag weer wat kouder. Dat scheelt ook energieverbruik van het gebouw."

En voor werknemers zijn 'thermische' verschillen gezond. ,,Dat kan ook door naar buiten te gaan of het raam open te zetten. Productiviteit leidt onder te koud of te warm, temperatuur die afleidt.” De beste temperatuur op kantoor is dus een wisselende temperatuur die niet voor te veel geklaag zorgt.