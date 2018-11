‘De jeugd zit liever op kantoor, dan dat ze iets met hun handen doen’

Bart de Bruyn (38) heeft een klein stukadoorsbedrijf. Twee man in vaste dienst, een leerling en een grote flexibele schil. ,,Als er iemand zou wegvallen, moet ik zelf bijspringen”, zegt de ondernemer. Dat is de afgelopen periode al gebeurd. ,,Ik had vier mensen in dienst, maar een maand of twee is er iemand weggegaan. Hij was 57 jaar en ging op zoek naar lichter werk. Vroeger kon je met de VUT. Maar dat kan nu niet meer. En dat is ook de reden waarom weinig jongeren de keus maken om in de bouw te gaan werken”, denkt De Bruyn.

Om die reden startte branchevereniging Bouwend Nederland anderhalf jaar geleden een instroomcampagne ‘Je gaat het maken’, waarin ze de verschillende facetten van de bouw laten zien. Daarnaast richt de organisatie zich bij de leer-werktrajecten niet alleen op jongeren, maar ook op zijinstromers – bijvoorbeeld statushouders – en proberen ze mensen te begeleiden van banen buiten de bouw naar de bouw. Bijvoorbeeld iemand die bij een bank werkte, laten omscholen tot een calculator.

Ook kijkt Bouwend Nederland naar manieren om het werk slimmer te organiseren. Marieke van der Post, beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt bij Bouwend Nederland: ,,Je kunt technieken bedenken waardoor de productiviteit op een andere manier omhoog gaat. In Friesland werkt een bedrijf bijvoorbeeld sinds een paar jaar met een metselrobot. Zij dachten: metselaars zijn niet te vinden. We gaan het op een andere manier proberen.” De instroomcampagne lijkt in ieder geval te helpen. ,,We zien dat er meer leerlingen bij de opleidingen zitten, voornamelijk de leer- werktrajecten. Of dat aan de campagne ligt, of aan de aantrekkende markt, is lastig te zeggen, maar we zijn in ieder geval bezig om de bouw zichtbaarder te maken”, aldus Van der Post.

Langere looptijd

Bouwbedrijf BAM ziet dat de looptijden van openstaande vacatures langer zijn en de concurrentie groter is. ,,Ik denk dat het helpt dat we naamsbekendheid hebben in de branche, maar gemiddeld genomen duurt het 20 procent langer dan vorig jaar om een functie gevuld te krijgen”, vertelt Maaike Thijssen, Manager Talent Acquisition. ,,Voor ons betekent het dat we continu moeten werven, moeten vertellen wat we te bieden hebben aan inhoud en carrièreperspectief en dat we snel duidelijkheid moeten geven aan kandidaten.” Op dit moment staan er zo’n 300 vacatures open. ,,Dat is redelijk stabiel, maar gestegen ten opzichte van vorig jaar”, aldus Thijssen. Vooral voor de rollen als werkvoorbereider en monteur zijn moeilijk mensen te vinden.

Volledig scherm Erik Bouwmeester. © Marlies Wessels Erik Bouwmeester (29) werkt als installateur en loodgieter tijdens en na oplevering van de bouw bij een bedrijf met z'n zestig medewerkers. ,,Er is in de bouw weinig aanwas aan jeugd”, vindt hij. ,,Ze zitten liever op kantoor achter een computer, dan dat ze iets met hun handen doen. We moeten de jeugd proberen te motiveren. Je kunt ook prima je geld verdienen in de bouw, hoor.” Via zijn account op LinkedIn krijgt Bouwmeester zelf regelmatig een aanbieding of hij ergens aan de slag wil. ,,Soms een paar weken niet, dan weer drie of vier keer per week.”

Flexibele schil

,,Bouwbedrijven willen graag investeren in het vinden van personeel”, zegt Van der Post namens de brancheorganisatie, ,,maar het vergt wel wat om een leerling te begeleiden. Daarom kiezen ze vaak voor het inhuren van een zzp’er, want dat zorgt op korte termijn voor mensen, want álle vakkrachten zijn nodig. Maar het liefst werken bedrijven toch met vaste medewerkers.”

Quote Stukadoors zijn goedkoper om in te huren als zzp’er, dan dat ik ze op de loondienst heb staan Bart de Bruyn

De Bruyn herkent dat. ,,Ik zou gerust twee of drie goede stukadoors in dienst willen nemen. Maar ze zijn goedkoper om in te huren als zzp’er, dan dat ik ze op de loondienst heb staan. Bovendien ben ik voorzichtig om mensen aan te nemen. Als het slechter gaat met het bedrijf, kom je er nooit meer vanaf. Je weet niet wat je in huis haalt. Het geeft te veel rompslomp.” Hetzelfde geldt voor het opleiden van meer jongeren. ,,Het is te duur om mensen op te leiden. We hebben geen tijd meer om de halve dag naast iemand te staan om te kijken hoe het gaat.”

De zzp’ers in de bouw zijn overigens de enige groep die geen last heeft van de enorme vraag in de bouw. Zij lopen op dit moment over van het werk. Zelfs zoveel dat ze opdrachten moeten afslaan. Volgens een woordvoerder van Zelfstandigen Bouw is dat het enige dat sommige ondernemers vervelend vinden: dat ze ‘nee’ moeten verkopen aan hun klanten.

Over deze serie

We lezen voortdurend over de tekorten op de arbeidsmarkt. We vroegen het UWV in welke sectoren de krapte het grootst is en lichten er vijf uit. Hoe proberen zij alsnog personeel binnen te halen? Vandaag de nummer 3: de bouwsector. Eerder was er aandacht voor de zorg en vervoer over de weg, komende weken komen de IT en callcenters aan bod.