De kracht van sociaal ondernemen: ‘Rijk worden we er niet van’

‘Snel cashen is nooit mijn ding geweest’

Met haar bedrijf CodeGorilla stoomt Diem Do (33) uit Emmen langdurig werklozen in een ‘bootcamp’ van acht weken klaar voor een baan als programmeur bij een IT-bedrijf.



,,Ik zag hoe in mijn regio veel mensen niet aan de bak komen. Ze hebben niet de goede opleiding of staan door persoonlijke omstandigheden aan de kant. Tegelijk staan IT-bedrijven te springen om personeel. Ik wilde al een tijdje een eigen bedrijf beginnen. De mismatch tussen vraag en aanbod in de IT bleek een gat in de markt.’’