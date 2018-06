De meeste influencers verdienen minder dan je denkt

Volgens Mathias Bartl is het toch niet zo simpel om je brood te verdienen met sociale media als YouTube of Instagram. De professor aan de Offenburg University of Applied Sciences in Duitsland heeft ontdekt dat 97 procent van zijn onderzochte social media influencers amper € 14.600 per jaar verdient. Dat is iets meer dan € 1.200 in de maand, niet meteen een bedrag om over naar huis te schrijven dus, schrijft Het Laatste Nieuws.