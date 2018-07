De nieuwe baas van dit zwembad gaat 3500 euro verdienen

Vacature van de weekCenter Parcs de Eemhof zoekt een nieuwe zwembadbaas - manager 'pool' - voor parkzwembad Aqua Mundo. Moet je werken in het weekend? Dan mag je gezin in een huisje op het park zitten. ,,Terwijl jij aan het werk bent, kunnen de kinderen lekker naar het zwembad."

Wat ga je doen in de functie? De Manager Pool geeft direct leiding aan vijf floormanagers en indirect aan ongeveer 40 zwembadmedewerkers in subtropisch zwemparadijs Aqua Mundo, een van de grootste zwembaden van Nederland.

Op een typische werkdag maak je een rondje door het zwembad en kijk je of de veiligheidshandschriften goed worden gehanteerd. ,,Het park heeft plek voor wel 3000 gasten. Als het regent, zitten er heel veel daarvan in het zwembad. Als Manager Pool ben je verantwoordelijk voor hun veiligheid, dat is het meest complexe aspect van de baan'', zegt Jorrit Brocaar van Bluewave Recruitment.

Daarnaast houd je een oogje in het zeil bij de technische kant van het bad. ,,Achter de schermen hangen enorme machines die onderhouden worden door het technisch personeel onder leiding van de Technical Manager. Het is handig als je iets weet van techniek, zodat je weet wat er aan de hand is als er een storing is en je met hen moet overleggen.''

Wat voor iemand zoeken ze voor de baan? Een kandidaat met HBO-werk- en denkniveau. Ervaring met veiligheidsvoorschriften en -procedures binnen een leisure-omgeving is een must.

Gastvrij

Voor de functie is kennis van waterbehandeling en waterzuivering een pre, maar niet noodzakelijk. ,,Het belangrijkste voor ons is dat je een gastvrije instelling hebt en ervaring hebt in het leidinggeven aan een groot team, of dat nou in een andere zwemfaciliteit was of in bijvoorbeeld een hotel.'' De nieuwe Manager Pool doorloopt een intensief inwerktraject waarbij ook een kijkje wordt genomen in andere parken van Center Parcs.

Wat krijg je daarvoor? Een salaris van 3500 euro bruto per maand voor een vast dienstverband van 40 uur per week. De nieuwe medewerker en zijn of haar gezin kunnen daarnaast gebruik maken van verschillende kortingen binnen Center Parcs, in heel Europa.

De Manager Pool is lid van het managementteam dat gaat over het reilen en zeilen van het hele park. Het werkgebied van de nieuwe Manager Pool strekt zich soms verder uit dan alleen het zwembad. ,,Ieder lid van het managementteam heeft weekenddiensten. Dan ben je de eindverantwoordelijke voor het hele park. Het is net een dorp, waar jij de burgemeester van bent. Als er een brandje is, blus jij het. En in een park zo groot als de Eemhof gebeurt iedere dag wel wat.''

Een weekenddienst in de Eemhof heeft zo zijn voordelen. ,,In de weekenden dat je moet werken, mag je gezin in een huisje op het park zitten. Terwijl jij aan het werk bent, kunnen de kinderen lekker naar het zwembad.''

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.