De ongeschreven regels om de kantoorjungle te overleven

PodcastDoor alle managementboeken zou je bijna geloven dat het op de werkvloer steeds beter en transparanter wordt. In de praktijk blijkt echter dat dit helemaal niet in ieders belang is. Je kunt beter zorgen dat je de ongeschreven regels op de werkvloer sluw gebruikt.

Luister de podcast via iTunes, Spotify of SoundCloud.

Dat zeggen Rienk Stuive en René van der Heijden in de nieuwe podcast van work-lifeplatform Intermediair. Ze schreven samen het handboek De Kunst van het Meebewegen, een verzameling van tweehonderd ongeschreven regels en wetten in de kantoorjungle. Want mensen zijn helemaal niet die rationele, effectieve wezens die we graag lijken te zijn. Eigenlijk lopen we op kantoor nog net zo rond als op de savanne duizenden jaren geleden. Mensen laten zich leiden door emotie en maken zich maar wat druk om hun plaats op de carrière-apenrots.

Wie dat eenmaal accepteert, kan deze kennis slim voor zich laten werken. Zorg bijvoorbeeld dat je nooit je idee te vroeg in een vergadering presenteert. Laat eerst wat proefballonnetjes op bij collega’s die je vertrouwt, en smeed vooraf een pact over steun in diezelfde vergadering. Dan krijg je jouw plannen er opeens wél doorheen.

Of: ga nooit als eerste weg (al is het bij de koffieautomaat). Dan kunnen je collega’s niet over je roddelen, én je bent er nog bij als de interessante klussen worden verdeeld.