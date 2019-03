De opvallendste blunders van sollicitanten: ‘Hij miste de pont en ging zwemmen’

Floor Nobels, recruitment specialist, lepelt haar grootste blunder zo op. Niet alleen sollicitanten gaan weleens de mist in, wil ze maar zeggen, dat gebeurt ook aan de andere kant van de tafel. ,,Ik had de perfecte marketing manager gevonden voor mijn klant, een groot Nederlands merk. Het ging om een verantwoordelijke baan, een senior functie. Papieren, ervaring, alles klopte.” Nobels kreeg een telefoontje van de klant, of ze de kandidaat in kwestie al gegoogled had. Nee dus. ,,De eerste hits waren nieuws- en krantenkoppen over zijn vermissing. Hij was blijkbaar een tijdje spoorloos geweest, niemand die wist waar hij was. Raar verhaal. ‘Deze is me te ingewikkeld, Floor', zei de klant. Nee, hij is het inderdaad niet geworden.”