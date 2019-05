De oudste (bijna 9) krijgt voor het eerst te maken met ‘peer pressure’

Wij zijn een christelijk gezin dus bidden we voor het eten en gaan we op zondag naar de kerk. Daarin ben je in Nederland op dit moment een uitzondering. Hoe raar het misschien klinkt, maar bijna elke Singaporees gaat naar de kerk. Dat kan overigens net zo goed een tempel, synagoge of moskee zijn, maar bijna iedereen belijdt een religie. Wij komen toevallig uit het Nederland van boven de grote rivieren dus zijn we protestant. Was ik in België geboren dan was ik katholiek, in Israël een jood en in het Midden-Oosten een moslim. In ieder geval, wij gaan hier naar de kerk. Maar ook hier zijn wij binnen de Nederlandse gemeenschap een uitzondering.