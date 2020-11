De partner van Nienke raakte arbeidsongeschikt: ‘Ik veranderde in zijn coach’

‘Van een energieke en doortastende man veranderde hij in een bang vogeltje’’, vertelt Nienke van Bezooijen (53). Haar vriend raakte op 58-jarige leeftijd arbeidsongeschikt vanwege een burn-out en zware depressie. Er waren veel irritaties en ruzies in zijn baan als facilitair manager in de gehandicaptenzorg. Van Bezooijen zag haar vriend langzaam somberder worden. Tot de dag waarop hij vermoeid naar huis ging en niet meer van de bank af kwam. De twee hadden op dat moment een latrelatie, maar Van Bezooijen besloot hem in huis te nemen, zij was toen 44 jaar. ,,Ineens was er de hele dag een zieke man in huis.’’