De pensioenen gaan op de schop, maar hoe sta je er nu eigenlijk voor?

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Hoe weet ik of mijn pensioen er goed voor staat?’

Onlangs werd bekend dat ons pensioenstelsel er waarschijnlijk anders uit gaat zien. Des te belangrijker om nu goed in kaart te hebben hoe je er qua pensioen voorstaat. Olaf Simonse is directeur van Wijzer in geldzaken, een initiatief van de overheid, de financiële sector en Nibud. ,,We helpen Nederlanders ‘financieel fit’ te worden, zodat ze genoeg geld hebben om hun uitgaven te dekken, nu én later. Sommige groepen zijn qua pensioen kwetsbaar, bijvoorbeeld mensen die een periode werkloos zijn geweest, zzp’ers die zelf pensioen opbouwen en mensen die na hun 23e in het buitenland hebben gewoond.’’

Jan Zwiers, onafhankelijk pensioenadviseur bij VMD Koster en pensioen.com: ,,Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: controle hebben over je pensioen is super belangrijk. Hoe jonger je ermee begint, hoe beter. Achter een pensioen van 10.000 euro bruto per jaar zit een pensioenpot van zo’n 280.000 euro. Met 100 euro in de maand sparen red je dat niet.’’

Zo krijg je inzicht in je pensioen.

1. Check je AOW-leeftijd

Simonse: ,,De leeftijd waarop je AOW ingaat – het basispensioen van de overheid – stijgt mee met de levensverwachting. Ben je nu vijftig, dan krijg je AOW vanaf 68 jaar. Ben je jonger dan dertig? Dan is het 70 of hoger. Wil je niet zo lang doorwerken? De tussentijd moet je zelf overbruggen, bijvoorbeeld met pensioenopbouw.’’

2. Bekijk je pensioenpot(ten)

Zwiers: ,,Ga naar de website mijnpensioenoverzicht.nl, het wettelijk register van pensioenuitvoerders. Onder ‘Mijn pensioen straks’ zie je hoeveel en waar je wat hebt opgebouwd. Vul hier ook de DigiD van je partner in voor jullie gezamenlijke pensioen. Is je partner nog niet bekend bij je pensioenfonds? Meld hem of haar daar zelf aan.’’

3. Vergeet het nabestaandenpensioen niet

Simonse: ,,Heb je een partner of kinderen? Kijk eens naar je nabestaandenpensioen. Keert het uit bij overlijden of na de pensioendatum, is het genoeg om jullie huis aan te houden? Niet leuk om over na te denken, wel belangrijk.’’

Zwiers: ,,80 tot 90 procent van de Nederlandse werknemers heeft een verplicht pensioenfonds van de sector. Werk je in de vrije sector, dan moet je het zelf regelen. Soms biedt je werkgever een collectieve pensioenregeling. De een regelt nabestaandenpensioen, de ander vindt dat eigen verantwoordelijkheid. Hier zit het verschil tussen goede en slechte regelingen. Bekijk goed wat voor jou geldt.’’

4. Rekenen maar

Zwiers: ,,Bedenk wat je lasten nu en straks zijn. Heb je een hypotheek, is je huis vrij? Heb je niet genoeg pensioen opgebouwd om de kosten te dekken, dan heb je een pensioengat.’’

5. Kom in actie

Zwiers: ,,Zo’n gat vul je door te sparen, beleggen of verzekeren. Het is zo risicovol als je het zelf maakt.’’ Simonse: ,,Je kunt ook de kosten laten dalen, bijvoorbeeld door goedkoper te gaan wonen of de hypotheek af te lossen. Heb je nog een oude aflossingsvrije hypotheek? Los liefst zoveel mogelijk af voor je pensioen!’’

Langer doorwerken is een derde optie. Simonse: ,,Maak goede afspraken met je werkgever, anders wordt de arbeidsovereenkomst na een bepaalde leeftijd automatisch beëindigd.’’

6. Blijf regelmatig checken

Bekijk je pensioen altijd bij grote levensgebeurtenissen zoals een nieuw huis, kinderen, trouwen of overlijden. Vergeet de baanwissel niet! Zwiers: ,,Gemiddeld gaat elke maand zo’n 10 tot 15 procent van ons salaris naar een pensioenfonds. Krijg je een aanbod voor een nieuwe baan waar je zelf verantwoordelijk wordt voor pensioenopbouw, bereken dan of je er genoeg ‘extra’ salaris voor krijgt.’’

Let op: een nieuwe baan kan ook betekenen dat je nabestaandenpensioen vervalt. Simonse: ,,Zoek dat altijd even uit, en vraag hulp als je er zelf niet uitkomt.’’