De politicus is moe: Tweede Kamer ‘een burn-out-fabriek’, volgens ingewijden

Verschrikkelijke hoofdpijn, daar begon het mee. En toen deed zijn hele lichaam zeer. Zó erg, dat hij thuis in het Limburgse Neer maar op de bank ging liggen. Rens Raemakers weet nog precies wanneer het was: 3 november 2019. Exact tien jaar nadat hij in het ziekenhuis van Roermond te horen kreeg dat hij uitgezaaide zaadbalkanker had. Hij was toen 18 jaar. Nu noemt hij dat een wrang toeval.