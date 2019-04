De rijkst gepensioneerde sporter ter wereld: Michael Jordan is 2,3 miljard euro waard

Bij leven een legende: Michael Jordan. De - volgens velen - beste basketbalspeler aller tijden was in de jaren negentig een icoon bij de Chicago Bulls. Jordan kroonde zich zes keer tot kampioen in de NBA en zorgde met zijn manier van spelen voor een revolutie in het Amerikaanse basketbal. Al had Jordan ook naast de sport invloed.

De intussen 56-jarige Amerikaan was één van de eerste sporters die een globaal marketingproduct werd. Geen kat of hond ter wereld die nog nooit van de Nike Air Jordan-schoenen heeft gehoord. De deal met Nike levert Jordan nu jaarlijks nog een slordige 123 miljoen euro op. Het hoeft dus niet echt te verbazen dat de Amerikaan zo rijk is als de zee diep is. Website ‘Boss Hunting’ ploos het allemaal uit en dat leverde cijfers om van te duizelen op.

Nettowaarde van 2,3 miljard euro

First things first. Tijdens zijn actieve basketbalcarrière was Jordan al één van de grootverdieners. De voormalige point-guard vergaarde over iets meer dan 15 jaar een spaarpotje van 111 miljoen euro. Bijna 77 miljoen euro daarvan verzamelde hij in zijn laatste twee seizoenen als basketbalspeler bij de Washington Wizards. Sinds zijn pensioen in 2003 vergrootte zijn vermogen zienderogen. Jordan zou vandaag 2,6 miljard dollar waard zijn. Omgerekend is dat 2,3 miljard euro. Daarmee is hij de rijkste voormalige atleet in de sportgeschiedenis én staat hij op plaats 455 in het lijstje met rijkste mensen in Amerika.

View this post on Instagram

Kaartspelfabrikant

Hoe het komt dat Jordans imperium zo kon uitbreiden? Goeie investeringen en slimme sponsordeals volgens Boss Hunting. MJ heeft naast zijn overeenkomst met Nike ook nog contracten bij Gatorade, kledingmerk Hanes en kaartspelfabrikant Upper Deck. Verder stijgt ook de waarde van de Charlotte Hornets, het NBA-team waar Jordan sinds 2010 meerderheidsaandeelhouder is. De club was bij aankoop 337 miljoen euro waard. Nu is de waarde bijna verviervoudigd naar 1,2 miljard euro. Slim gezien.

Verder won Jordan ook flink wat rechtszaken van bedrijven die onrechtmatig zijn naam aan hun producten verbonden. Hoeveel geld hij er precies mee won is onbekend, maar het zou om miljoenen euro’s gaan. In plaats van het geld te houden, heeft Jordan het merendeel van die inkomsten geschonken aan het goede doel. Zo steunde hij 23 instellingen in Chicago die begaan zijn met het lot van kinderen in armoede.

N236MJ

Met een nettowaarde van 2,6 miljard euro kan er wel meer vanaf bij Jordan. Zo zou hij bij het pokeren gokjes van enkele miljoenen durven aangaan en is hij onlangs begonnen met de constructie van een eigen golfterrein. De reden: in de club waar Jordan speelt zouden andere bezoekers soms te traag naar zijn zin spelen. Wat er verder nog uitspringt? Een jacht van 24 meter lang, een droomhuis van 15 miljoen euro in Florida én een privéjet.

De Gulfstream G550 waarmee Jordan wordt rondgevlogen is 75 miljoen euro waard. Recentelijk kreeg het kleinood nog een nieuwe ‘paint job’. Let vooral op het vliegnummer N236MJ refererend naar zijn shirtnummer, gewonnen NBA-titels en initialen.

View this post on Instagram