‘De tijd lijkt als vloeibare massa door mijn vingers te glippen. Net als zakje smurfensnot’

Als het elke dag hetzelfde weer is, raakt een Nederlander in de war. Ik wel in ieder geval. Want voor de smalltalk, waar ik niet zo goed in ben, is het een heel dankbaar onderwerp. Weet je niets te zeggen, kan je het altijd nog over de koude wind of zoiets hebben. Zo worstelde ik me in Nederland in ieder geval door die paar minuten, met iemand die me totaal niet interesseerde, heen.

In Singapore werkt dat niet. Want het is altijd warm, altijd om 7 uur licht en om half 8 donker, altijd alles hetzelfde. Geen gespreksonderwerp dus. In plaats van het weer, heb je het hier over de lunch. Hoe mijn lunch was? Mijn lunch is nog steeds vaak een broodje kaas met een glas melk, dus ook totaal oninteressant om over te praten. Het weer en de lunch geven mij dus geen houvast om zo’n gesprekje aan te knopen.

Quote ‘Het zou vandaag kerst kunnen zijn maar net zo goed de dag van het midzomer­feest. Het is altijd warm’ Ook raak ik in de war omdat ik niet meer weet wanneer je mensen voor het laatst gezien hebt. Kon ik me in Nederland bezoekjes vaak herinneren aan de hand van het betreffende weerbericht, hier heb ik die ankerpunten niet. Ome Piet en tante Bep zag ik voor het laatst toen het zo stormde. Weet je nog wel. En bij de laatste verjaardag van mijn opa vroor het dat het kraakte.

Kompas bepalen

Volledig scherm Niek Druijff. © Privé archief Ik hang ontmoetingen of gebeurtenissen dus op aan hoe het weer was. Of aan de jaargetijden. Ik stond hier laatst met iemand op een feestje wat te drinken, kon ik me toch niet herinneren wanneer ik hem voor het laatst had gezien. Bleek dat nog in het voorjaar te zijn geweest. Maar ja, toen was het ook net zo warm als nu en de bomen zitten hier altijd vol in het blad.

Mijn kinderen hebben er ook last van. Bij het naar bed brengen, moet er na het voorlezen ook nog minstens ‘Zie ginds komt de stoomboot’ of ‘Daar wordt aan de deur geklopt’ gezongen worden. In juli. Maar ik snap ze ook wel, want ik kan je nu al vertellen dat de dag er op 5 december net zo uitziet als vandaag.



De tijd lijkt me hierdoor als een vloeibare massa door de vingers te glippen. Net zoals dat zakje smurfensnot dat we laatst op een kinderfeestje kregen. Want het zou vandaag kerst kunnen zijn maar net zo goed de dag van het midzomerfeest uit het dorp waar ik vandaan kom.



Het wordt tijd voor vakantie. Even het kompas weer bepalen. Waarnaartoe? Naar de kou! Tot over een paar weken.

Niek Druijff is de komende weken op vakantie. Eind deze maand is hij weer terug. Lees hier zijn column van vorige week terug: ‘Vakantie is voor mensen in mijn beroepsgroep verreweg de drukste periode van het jaar’