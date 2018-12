Persoonlijke competenties en de motivatie van de kandidaat spelen een steeds grotere rol in de recruitmentwereld. Dat stelt Karin Boonstra, regiomanager bij detacheerder Kenonz. ,,Er wordt, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, naast de “harde” criteria als opleiding en werkervaring, steeds meer geselecteerd op de zachtere kant: motivatie, gedrag, hoe iemand is qua karakter. Als je weet dat iemand sterk is in pionierschap of creatief denken of juist heel klantgericht is, dan kun je dat beter koppelen aan specifieke functies en bedrijven. Aan een extra profielomschrijving van een kandidaat hebben wij meer dan aan alleen een cv met opleiding en werkervaring.’’ Een videosollicitatie is daar zeer geschikt voor, legt Boonstra uit: ,,Op die manier krijgt een sollicitatie direct een persoonlijke tint. Je ziet hoe iemand is en hoe diegene zich presenteert. De videosollicitatie gaat écht groot worden.’’