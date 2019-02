De vijf geboden van privacy op het werk: dit mag de baas (niet) doen

Bedrijven zijn dol op digitaal gereedschap dat data oplevert over medewerkers. Denk aan de aloude ritten- en urenregistratie waar altijd met argusogen naar werd gekeken. Maar dat is niets vergeleken met wat er tegenwoordig mogelijk is. Zo bieden de Outlook-agenda, de doorzoekbare e-mail en social media zeeën van mogelijkheden om mensen te controleren. Ze leveren een schat aan data op, waar bazen vroeger alleen maar naar konden raden. En dat is nog maar het begin, schrijft work-lifeplatform Intermediair.