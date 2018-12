De werknemer moet fit worden en dat is ook fijn voor de baas

Ze gaan sinds dit jaar elke dag twee minuten op de grond liggen. Dan is het bij Olympia Amsterdam tijd om te ‘planken’. Steunend op de ellebogen en de tenen, spieren aangespannen. Ze doen dat vooral omdat het energie geeft, maar ook omdat ze een kantoorbaan hebben en dit ‘lekker de dag breekt’, vertelt medewerker Marije van Huigenbosch. Bovendien is het een leuk moment met collega’s: ,,Er wordt geklaagd omdat het zwaar is, maar ook gelachen om welke reden dan ook. En het kost maar twee minuten.”

Steeds meer bedrijven en medewerkers beseffen dat de hele dag zitten niet gezond is. Bedrijven schaffen bijvoorbeeld bedrijfsfietsen aan om het personeel aan het bewegen te krijgen of delen bedrijfsfruit uit aan medewerkers voor de nodige vitamines. Want ook voor werkgevers is het prettig als werknemers fit zijn: het geeft minder verzuim en een gezonde werknemer is vaak blijer. ,,Als medewerkers gelukkig en gezond zijn, merken onze klanten dat ook. Medewerkers zijn succesvoller en zo versterkt het elkaar”, aldus Johanna van Berge, adviseur Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid bij ingenieursadviesbureau Sweco.

Bij het bedrijf zijn ze dit jaar gestart met een programma ‘bewegen@sweco’ in samenwerking met Stichting sport&zaken, een initiatief van NOC*NSF en VNO NCW om beweging op het werk te stimuleren. Van Berge: ,,We zijn een kennisorganisatie wat betekent dat we veelal zittend ons werk doen. We hadden al flexibel meubilair - zoals sta-bureaus -, zitballen, bureaufietsen en tafelvoetbaltafels zodat mensen af en toe een pauze kunnen nemen.” Met het nieuwe programma was het dit jaar mogelijk om yoga te doen in de lunchpauze, en circuit- en hardlooptrainingen aan het eind van de werkdag. ,,Een stukje werkgeverstijd en een stukje werknemerstijd”, aldus Van Berge. ,,Van beide kanten moet je een beetje bijdragen.”

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm © Marco Okhuizen

Succes

Het programma had succes: ruim een vijfde van de medewerkers van het bedrijf ging sporten via de werkgever. Hardlopen, yoga of bootcamp. Mensen die al fit waren deden mee, maar ook mensen die juist weinig beweging kregen en net een duwtje in de rug nodig hadden. ,,Een werknemer zei: ‘Ik heb voor het eerst in mijn leven een trainingspak gekocht.’ Dat was een mooi voorbeeld van iemand die nog nooit gesport had”, aldus Van Berge, die zelf meedeed aan de yogalessen in de lunchpauze. ,,Je staat letterlijk even stil, terwijl je normaal gesproken de hele dag blijft doorrennen. Dit gaf me veel rust.” Een ander voordeel: ,,Het was leuk om te doen samen met collega’s met wie ik normaal gesproken niet dagelijks samenwerk.”

,,We zien dat de vraag wie er verantwoordelijk is voor de gezondheid van de medewerker vaker wordt gesteld. Eigenlijk is het aan de medewerkers zelf, maar het bedrijf zit met de kosten van het verzuim”, weet Guus Janssen, manager bedrijfssport bij Sport&Zaken en verantwoordelijke voor het programma bij Sweco. ,,De meest gehoorde smoes is: ik heb geen tijd. Hoe ideaal is het dan als de werkgever het aanbiedt? Werkgevers proberen de drempel zo laag mogelijk te maken.” Voorafgaand aan een traject wordt er een enquête gehouden, daar kan ook uitkomen dat er meer behoefte is aan advies op het gebied van voeding, slaap of mentale ondersteuning. Van de circa 350 deelnemers bij Sweco, gaf 58 procent aan vaker te zijn gaan sporten het afgelopen jaar, 28 procent ging minder zitten. Ook komend jaar zetten ze daarom het programma door.

Buiten de geijkte paden

Maar er zijn ook andere manieren te bedenken om medewerkers aan het bewegen te krijgen, zegt René Sielhorst, die met zijn bedrijf It’s My Life het zitten wil doorbreken. ,,Het is niet zo dat we te weinig sporten, maar we zitten te veel. De Nederlander zit gemiddeld méér dan acht uur per dag en je moet minimaal één uur en een kwartier na werktijd sporten om de gezondheidsrisico’s van lang zitten ongedaan te maken. Dat is voor de meeste mensen niet haalbaar.” Zijn oplossing: bewegen zonder dat het sport is. Als mensen de hele dag zittend inpakwerk doen, kun je bijvoorbeeld de pallets in de centrale hal zetten of de prullenbakken verplaatsen zodat mensen meer moeten lopen.

,,Elke situatie vraagt weer een andere kijk, maar vaak is er een bepaalde cultuur ontstaan die moet worden doorbroken. In de bouw is gebrek aan beweging vaak bijvoorbeeld niet het probleem, maar wordt makkelijker ongezond gegeten. Daar zou je meer aandacht kunnen geven aan voeding om medewerkers fit te houden.” Overigens denkt Sielhorst niet dat zitten het nieuwe roken is. ,,Zo erg is het niet”, lacht hij. ,,Veel mensen die overdag veel zitten, zijn ook geneigd om in het dagelijks leven veel te zitten. Het is moeilijk om daaruit te komen.” Wat je zelf kunt doen als werknemer? Een wandeling in je lunchpauze, een gezonde maaltijd kiezen bij de lunch of ga lopend of fietsend als je een afstand minder dan twee kilometer moet overbruggen. En dat is dan weer een mooi voornemen voor het nieuwe jaar. ,,En haalbaar”, aldus Sielhorst.

In deze serie schreven we eerder over flexwerken, het einde van hiërarchie op werkvloer en het uitgebreide ouderschapsverlof.