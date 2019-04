‘Deel HR-managers nodigt mensen niet uit voor gesprek op basis van leeftijd’

,,Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem”, ziet Diana Magielsen, operationeel directeur van het uitzendbureau. Uit een onderzoek onder ruim 600 HR-medewerkers blijkt dat voor 56 procent van de respondenten de persoonsgegevens hoe dan ook een rol spelen bij het maken van een selectie. Magielsen: ,,Maar persoonsgegevens zeggen helemaal niets over de kwaliteit en de manier waarop een medewerker functioneert. Leeftijd staat los van competenties, drijfveren en ambities.”

Het bedrijf heeft deze week daarom omgedoopt tot ‘De week van het Anonieme cv’, waarbij ze alleen gebruik maken van geanonimiseerde cv’s. ,,We willen mensen bewust maken dat dit nog steeds gebeurt”, aldus Magielsen.

Boventallig

In de ict, waar ze staan te springen om handjes zou je verwachten dat het makkelijk is om een baan te vinden. Ook als je 55-plusser bent. Niets blijkt minder waar. Marijke van IJsselmuiden (61) werd in 2015 boventallig. ,,Ik had toen een procesmatige functie en die waren er op dat moment niet bij mijn werkgever. Applicatiebeheer vond ik ook interessant, maar dat was al een tijdje geleden dat ik dat gedaan had. Daardoor werd ik vaak afgewezen”, vertelt ze. Kennis in de ict veroudert snel. ,,Ik kwam er bijna niet meer tussen. Soms krijgt ze vage afwijzingen, er zijn ‘andere kandidaten van wie het profiel beter aanslaat’, maar Van IJsselmuiden denkt ook dat haar leeftijd – ten onrechte – meespeelt. ,,Ik heb heel lang in deze branche gewerkt. Die ervaring zou toch ook mee moeten tellen?”

Ze wordt – net als veel andere ict’ers – regelmatig benaderd door recruiters. ,,Maar verder dan dat komt het niet. Heel frustrerend. Ik wil graag aan de slag.” Een oplossing ziet ze in een vergoeding voor bijscholing. ,,Een cursus kan ik zelf nu niet betalen, dus het zou helpen als dat vergoed wordt.” Van IJsselmuiden richt zich intussen meer op administratieve functies. ,,Om makkelijker aan de bak te komen had ik op een gegeven moment zo iets van: ik ga het maar in een andere hoek zoeken.” In de tussentijd is Van IJsselmuiden actief als vrijwilliger bij de Broekriem, een platform dat netwerkbijeenkomsten organiseert voor werkzoekenden.

Quote Ik vind dat mijn leeftijd voordelen heeft Reinoud Jager (57)

Snel ontwikkelen

Volledig scherm Reinoud Jager. © Koen Verheijden Reinoud Jager (57) zit nu een paar maanden thuis en wil weer in de ict aan de slag. ,,Ik heb ervaring in deze branche en kan een goede brug zijn tussen de ‘normale mensen’ en de techneuten.” Het liefst wil hij leiding geven aan teams met jonge mensen. Hij schat zijn kansen op vijftig procent om aan de slag te gaan in deze sector. ,,Je ziet mij niet snel terug als programmeur”, vermoedt hij. ,,Maar vanwege mijn senioriteit ben ik wel makkelijk en flexibel inzetbaar en heb ik veel ervaring. Ik vind dat mijn leeftijd voordelen heeft.” Toch ziet hij dat in de praktijk vaak anders werkt. ,,Ze zullen niet snel zeggen dat het aan mijn leeftijd ligt, maar werkgevers zoeken vaak jonge mensen die snel kunnen ontwikkelen en nog vormbaar zijn.” Terwijl er volgens hem juist mogelijkheden liggen in het aannemen van vijftigplussers. ,,De nood in de ict is hoog. Ik zou meteen aan de slag kunnen", aldus Jager.

Uit het onderzoek van Unique blijkt dat veel HR-medewerkers zich naast leeftijd ook laten leiden door woonplaats (56 procent), door een foto op het cv (40 procent), geslacht (26 procent) en afkomst/nationaliteit (22 procent). 12 procent geeft aan weleens iemand niet te hebben uitgenodigd wegens een buitenlands klinkende naam. Via een open vraag gaven enkele recruiters aan dat anonieme cv’s niet in behandeling worden genomen omdat ze denken dat anonieme sollicitanten iets te verbergen hebben, of omdat ze in een transparante organisatie werken waar openheid over persoonsgegevens belangrijk wordt gevonden. ,,Ondanks negatieve tegengeluiden willen we toch de aandacht erop vestigen", aldus Magielsen. ,,We vinden dat onze verantwoordelijkheid.”

Quote Dat is beeldvor­ming, en niet omdat iemand het niet wil of niet kan Adriana van Dooijeweert, voorzitter College voor de Rechten van de Mens

Beeldvorming

Het College voor de Rechten van de Mens deed vorig jaar al onderzoek naar discriminatie op basis van leeftijd. Ze analyseerden 1,8 miljoen vacatures en ontdekten dat er in 40.000 tot 60.000 vacatures sprake was van leeftijdsdiscriminatie. Veel oudere werknemers solliciteren dan niet: een leeftijdseis weegt zwaarder in de motivatie om te solliciteren dan salaris, de reistijd en het type contract bij elkaar.

Voorzitter Adriana van Dooijeweert: ,,Het lijkt dat werkgevers het idee hebben, dat iemand boven een bepaalde leeftijd voor een bepaald soort werk niet meer geschikt zou zijn. Dat is beeldvorming, en niet omdat iemand het niet wil of niet kan.” Naar aanleiding van klachten gaat het College weleens in gesprek met werkgevers. ,,Ze reageren vaak met: het was helemaal niet mijn bedoeling. We kijken met werkgevers hoe ze de tekst kunnen formuleren zodat deze zich wel richt op elke leeftijdsgroep.” Het College biedt een online vacaturecheck met informatie over wat wel en niet in een vacaturetekst mag staan.