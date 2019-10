Derde van uitzendkrachten heeft meerdere banen nodig om rond te komen

Geen gestolen jassen meer door uitvinding van jonge onderne­mers

21 oktober Een gezellig bezoek aan de kroeg kan flink vergald worden na het verdwijnen van een jas of tas. Bredanaars Willem Pennings (25) en Dhargyäl van Oorschot (27) bedachten een even simpel als effectief middel om dat tegen te gaan. Hun Kaplock is een kapstok met een slotje, waarmee diefstal op eenvoudige wijze wordt voorkomen.