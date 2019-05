Deurwaarder wil mensen aan werk helpen: ‘Voorkomen dat ze in schulden raken’

Op een landgoed in de bossen bij het Gelderse Ellecom krijgen veertien mensen vier dagen lang trainingen om zichzelf te ontwikkelen. Het is onderdeel van The Boost, een traject met als doel een passende baan te vinden. Organisator? Incasso- en deurwaardersorganisatie Flanderijn. ,,We willen voorkomen dat mensen in de schulden raken.”

In een van de zalen bij het hotel op het landgoed zitten alle deelnemers in groepjes. Er wordt geoefend met sollicitatiegesprekken, waarbij zogenoemde buddy’s helpen. Wat denk je dat de functie inhoudt en waarom ben jij de geschikte kandidaat?



,,Ik denk dat ik redelijk gastvrij ben”, zegt een van de deelnemers. ,,Ik schrok ervan”, reageert een ander. ,,Redelijk? Dat moet je nooit zeggen.” De Flanderijn-medewerker die bij dit groepje zit, heeft nog een advies. ,,Zorg dat je beweringen kunt onderbouwen.” En nog een ander leerpunt: ,,Zet op papier wat je denkt dat de functie inhoudt.”

Zelfbeeld

Quote Het is leuk om op die manier iets anders te doen en niet alleen slecht­nieuws­ge­sprek­ken te voeren Flanderijn organiseert het programma The Boost sinds 2015 en heeft inmiddels zo’n honderd deelnemers begeleid. ,,Ik denk dat zo’n 60 tot 70 procent de stap naar werk maakt”, zegt begeleider en coach René Luisman. ,,We werken met vier pijlers: we willen het zelfbeeld van de kandidaten verbeteren, we willen dat ze zelf regie nemen, hun eigen kwaliteiten herkennen en zich goed kunnen profileren. Alle deelnemers maken een stap op het gebied van persoonlijke groei.”



Ook als ze geen baan vinden gedurende de tien weken dat het programma loopt, is dat geen probleem. Deelnemers stellen een persoonlijk actieplan op, waar ze ook dáárna nog mee verder kunnen.

Het hoogtepunt van het traject is The Boostcamp, een vierdaags programma in de bossen bij Ellecom, bomvol workshops en activiteiten. Deelnemers moeten tussen de 20 en 40 jaar zijn, bij voorkeur met een afgeronde opleiding, en op zoek zijn naar een passende baan.



,,We kijken van tevoren wel of iemand binnen het traject past”, vertelt Luisman. Want deelnemers moeten zich volledig inzetten en beschikbaar zijn, in ruil voor de investering die Flanderijn doet. Er zijn zo'n vijftig van de zeshonderd medewerkers van het bedrijf betrokken bij het traject.

Trainingsprogramma

Flanderijn kreeg steeds de vraag voorgelegd wat ze eigenlijk doen op het gebied van maatschappelijk ondernemen, vertelt een van de eigenaren Michel van Leeuwen. ,,We deden al wel wat dingen, bijvoorbeeld met geld goede doelen ondersteunen, maar hebben toen besloten alles onder één doelstelling onder te brengen in Flanderijn Foundation. Zeker als incasso- en deurwaardersorganisatie willen we voorkomen dat mensen – en met name jongeren – in de schulden raken. En we zagen dat er weinig ondersteuning was voor jongeren met een afgeronde opleiding die geen baan konden vinden. Het is dankbaar om op deze manier iets anders te doen in plaats van slechtnieuwsgesprekken te voeren.”

Volledig scherm Een boksworkshop tijdens ‘The Boostcamp’ © Flanderijn Ralph den Hartogh uit Rotterdam (25) is dit jaar een van de deelnemers. ,,Ik heb veel verschillende baantjes gehad”, vertelt hij. ,,Veelal ongeschoold werk omdat ik geen opleiding heb afgemaakt: op de bloemenveiling, karrenbouwer, sjorder. Ik denk dat ik wel moeilijker werk kan doen dan ongeschoold werk. Ik werd niet voldoende uitgedaagd.”



Hij hoopt aan het eind van dit traject een beter beeld te hebben van zichzelf en te weten op welk gebied hij zich kan ontplooien. Hij ziet het als een zoektocht naar zichzelf. Dat lijkt z’n vruchten af te werpen. ,,Ik heb ontdekt dat ik graag met mensen wil werken. Niet in de zorg, maar het onderwijs is zeker mogelijk.” En wat hij niet moet doen: ,,Té eerlijk zijn in sollicitatiegesprekken.”

Deurwaarders als buddy's

Naast deelnemers heeft Flanderijn Foundation een aantal buddy’s geselecteerd. Dat zijn mensen die werken bij opdrachtgevers of voor de deurwaardersorganisatie zelf. Raoul Dirkzwager is een van hen. ,,Ik ben teamleider bij Flanderijn en merk dat ik heel erg oplossingsgericht ben, maar ik zie ook in dat niet iedereen op die manier hoeft te werken. Je moet de weg nemen die bij je past”, aldus Dirkzwager.



Voor hem was dat ook de reden om mee te doen als buddy. ,,Ik merk dat we steeds maar doorhobbelen, maar het is goed om af en toe ook stil te staan bij de keuzes die je maakt en jezelf en anderen een spiegel voor te houden. We geven mensen hier de keuze om zelf in beweging te komen.”

De groepjes in de vergaderzaal zijn inmiddels weer in een grote kring gaan zitten en evalueren de sollicitatiegesprekken die ze zojuist gevoerd hebben. ,,Dit was heel nuttige feedback”, zegt een deelnemer. ,,We hebben het opgenomen. Dan kunnen we later nog terugluisteren wat we werkelijk hebben gezegd”, vertelt iemand anders.

Quote We willen dat mensen weggaan met het gevoel: ik heb er écht iets aan gehad Michel van Leeuwen

,,Ik vind het echt heel leuk om te zien dat het zo goed gaat", zegt begeleider Luisman. ,,Ik ben trots om te zien hoe jullie communiceren en welke vragen jullie stellen. We dromen van zo’n groep.”

Eigenaar Van Leeuwen kijkt ook tevreden naar het verloop van The Boost, deze middag op het landgoed in Gelderland. ,,We willen dat mensen weggaan met het gevoel: ik heb er écht iets aan gehad. Ik ben sterker geworden en heb meer zelfvertrouwen. En dat lukt bijna altijd.”

Ook op zoek naar een nieuwe baan? Coach Charlotte van 't Wout vertelt in onderstaande video welke vragen je tijdens een sollicitatiegesprek zelf kunt stellen.